Міністр оборони Латвії – про операцію в Курській області: Війна повернулася до себе додому
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи операцію Збройних Сил України в Курській області РФ, заявив, що російська війна "певною мірою повернулася до себе додому". Таку думку очільник оборонного відомства країни висловив в інтерв’ю Голосу Америки.
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Спрудс переконаний, що Україна має абсолютно повне право захищати свою територію і народ, зокрема завдаючи ударів по Росії.
"Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав російський диктатор Володимир Путін і Росія", – сказав він.
Міністр зазначив, що операцію ЗСУ в Курській області він розглядає як абсолютно легітимні дії у війні самозахисту, боротьбі за свободу і цілісність України.
"Я казав це на початку, що насправді Путін вагітний самознищенням, і рано чи пізно це повернеться назад. Тож тепер, як точно сказав президент Володимир Зеленський, війна повернулася туди, звідки розпочалася", – заявив Спрудс.
Водночас він закликав не недооцінювати Росію. А особливо – схильність до ігнорування людського життя з її боку, як і агресивність цієї країни та її готовність поставити все на воєнні рейки.
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня президент Зеленський офіційно визнав її проведення.
- 13 серпня президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував українську операцію у Курській області й зазначив, що ситуація "створює справжню дилему" для Путіна.
- 15 серпня Україна створила першу військову комендатуру у Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.
- 16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.
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