Міністр оборони Латвії – про операцію в Курській області: Війна повернулася до себе додому

Спрудс переконаний, що Україна має абсолютно повне право захищати свою територію, зокрема завдаючи ударів по РФ

Андріс Спрудс та Рустем Умєров (Фото:Olivier Hoslet/EPA)

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, коментуючи операцію Збройних Сил України в Курській області РФ, заявив, що російська війна "певною мірою повернулася до себе додому". Таку думку очільник оборонного відомства країни висловив в інтерв’ю Голосу Америки.

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Спрудс переконаний, що Україна має абсолютно повне право захищати свою територію і народ, зокрема завдаючи ударів по Росії.

"Зараз ми бачимо, що війна певною мірою повернулася до себе додому. Війну розпочав російський диктатор Володимир Путін і Росія", – сказав він.

Міністр зазначив, що операцію ЗСУ в Курській області він розглядає як абсолютно легітимні дії у війні самозахисту, боротьбі за свободу і цілісність України.

"Я казав це на початку, що насправді Путін вагітний самознищенням, і рано чи пізно це повернеться назад. Тож тепер, як точно сказав президент Володимир Зеленський, війна повернулася туди, звідки розпочалася", – заявив Спрудс.

Водночас він закликав не недооцінювати Росію. А особливо – схильність до ігнорування людського життя з її боку, як і агресивність цієї країни та її готовність поставити все на воєнні рейки.

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