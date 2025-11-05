ВСУ получат еще 21 бронетранспортер от Латвии

Patria 6x6 (Иллюстративное фото: TOMS KALNINS / EPA)

Украина получит еще 21 бронетранспортер Patria 6x6 от Латвии, сообщило Министерство обороны балтийской страны.

Киев получит последнюю партию этого вооружения 6 ноября: передача состоится на военной базе Адажи под Ригой, в мероприятии будет участвовать министр обороны Денис Шмыгаль, который сейчас находится с рабочим визитом в балтийской стране.

"С первого дня вторжения России Латвия поддерживает Украину и усилия ее защитников в защите своей страны. Подарок в виде бронетранспортеров, произведенных в Латвии, является важной поддержкой для защитников Украины и возможностью проверить надежность поставок и боеспособность бронетехники, произведенной в Латвии, в реальных боевых условиях", – отметил глава латвийского оборонного ведомства Андрис Спрудс.

ВСУ получат 21 бронетранспортер Patria 6x6, оснащенные 12,7 миллиметровыми пулеметами калибра НАТО и боеприпасами; также защитникам будут направлены запасные части для обслуживания техники, специальные инструменты и оборудование для ремонта, а также мобильный ремонтный цех и документацию по техническому обслуживанию, пишет латвийское МО.

По его данным, также будут поставлены комплекты для ремонта боевых повреждений транспортеров, чтобы украинские военные могли устранить полученные в боях повреждения вблизи линии фронта, где невозможно провести немедленную эвакуацию техники и отремонтировать ее в тыловых мастерских.

Ранее правительство Латвии поддержало передачу 42 таких БТРов и другого оборудования ВСУ для поддержки борьбы Украины против российской агрессии.

О заказе на поставку такой техники МО Латвии сообщило в феврале, а про получение Украиной первой партии стало известно в июле.

"В 2025-м военная помощь, предоставленная Латвией Украине, к концу года достигнет 0,3% ВВП (в ближайшие годы эта страна, а также Литва и Эстония обязались выделять по 0,25% на поддержку Киева. – Ред.). Кроме военной помощи, Латвия также реализует масштабную программу подготовки украинских военнослужащих", – заключают в Минобороны балтийской страны.

СПРАВКА. Бронетранспортер Patria 6x6 был разработан в Финляндии. В 2024 году в Латвии открылось производство Defence Partnership Latvia, которое в течение года способно выпускать до 160 бронемашин Patria 6x6. Эта техника находится на вооружении в Швеции, Финляндии и Латвии.



Patria 6x6 предназначен прежде всего для перевозки войск, но может быть настроен и для других целей. Доступное вооружение – от пулемета до 25/30-мм систем залпового огня среднего калибра и 120-мм башенной минометной системы Patria Nemo.



Вес бронемашины составляет около 24 тонн, из которых до 8,5 тонны – боевая нагрузка. Максимальная скорость – до 100 километров в час. Бронетранспортер Patria 6x6 был разработан в Финляндии. В 2024 году в Латвии открылось производство Defence Partnership Latvia, которое в течение года способно выпускать до 160 бронемашин Patria 6x6. Эта техника находится на вооружении в Швеции, Финляндии и Латвии.Patria 6x6 предназначен прежде всего для перевозки войск, но может быть настроен и для других целей. Доступное вооружение – от пулемета до 25/30-мм систем залпового огня среднего калибра и 120-мм башенной минометной системы Patria Nemo.Вес бронемашины составляет около 24 тонн, из которых до 8,5 тонны – боевая нагрузка. Максимальная скорость – до 100 километров в час.