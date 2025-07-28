Украина получила первую партию бронетранспортеров Patria от Латвии

Бронетранспортеры Patria на вооружении армии Латвии (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Украина получила от Латвии первую партию бронетранспортеров Patria 6х6, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после общения со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.

"Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности – в частности, за передачу БпЛА для Сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена в Украину", – рассказал Шмыгаль.

Он не назвал количество бронетранспортеров, полученных в первой партии.

Также чиновники обсудили потребности украинских защитников, совместное производство беспилотников для Украины и договоренности последней встречи Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".

"Договорились о следующих шагах сотрудничества. Среди них – активизировать наш диалог со странами Нордично-Балтийской восьмерки (Швецией, Норвегией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Литвой, Латвией и Данией. – Ред.).", – отметил глава Минобороны.

Бронетранспортер Patria 6x6 был разработан в Финляндии. В 2024 году в Латвии открылось производство Defence Partnership Latvia, которое в течение года способно выпускать до 160 бронемашин Patria 6x6. Эта техника находится на вооружении в Швеции, Финляндии и Латвии.



Patria 6x6 предназначен прежде всего для перевозки войск, но может быть настроен и для других целей. Доступное вооружение – от пулемета до 25/30-мм систем залпового огня среднего калибра и 120-мм башенной минометной системы Patria Nemo.



Вес бронемашины составляет около 24 тонн, из которых до 8,5 тонны – боевая нагрузка. Максимальная скорость – до 100 километров в час.

Также руководитель МО говорил со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес о путях усиления обороноспособности Украины на земле, на море и в воздухе – Шмыгаль отметил, что страны готовят соответствующие договоренности.

"Поблагодарил за важный вклад в поддержку нашего государства, в частности в вопросе защиты неба от российских обстрелов. Благодарны также за тренировки и лечение украинских военных. Будем продолжать наше плодотворное взаимодействие ради безопасности и мира", – отметил министр.