Украина получила первую партию бронетранспортеров Patria от Латвии
Украина получила от Латвии первую партию бронетранспортеров Patria 6х6, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после общения со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.
"Поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности – в частности, за передачу БпЛА для Сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. Первая партия уже была доставлена в Украину", – рассказал Шмыгаль.
Он не назвал количество бронетранспортеров, полученных в первой партии.
Также чиновники обсудили потребности украинских защитников, совместное производство беспилотников для Украины и договоренности последней встречи Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн".
"Договорились о следующих шагах сотрудничества. Среди них – активизировать наш диалог со странами Нордично-Балтийской восьмерки (Швецией, Норвегией, Эстонией, Финляндией, Исландией, Литвой, Латвией и Данией. – Ред.).", – отметил глава Минобороны.
Patria 6x6 предназначен прежде всего для перевозки войск, но может быть настроен и для других целей. Доступное вооружение – от пулемета до 25/30-мм систем залпового огня среднего калибра и 120-мм башенной минометной системы Patria Nemo.
Вес бронемашины составляет около 24 тонн, из которых до 8,5 тонны – боевая нагрузка. Максимальная скорость – до 100 километров в час.
Также руководитель МО говорил со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес о путях усиления обороноспособности Украины на земле, на море и в воздухе – Шмыгаль отметил, что страны готовят соответствующие договоренности.
"Поблагодарил за важный вклад в поддержку нашего государства, в частности в вопросе защиты неба от российских обстрелов. Благодарны также за тренировки и лечение украинских военных. Будем продолжать наше плодотворное взаимодействие ради безопасности и мира", – отметил министр.
- О плане Латвии передать бронетранспортеры Patria 6х6 Украине стало известно в феврале 2025 года, технику изготавливают непосредственно в стране Балтии.
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