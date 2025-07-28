Україна отримала першу партію бронетранспортерів Patria від Латвії
Україна отримала від Латвії першу партію бронетранспортерів Patria 6х6, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після спілкування зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом.
"Подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності – зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6. Перша партія вже була доставлена в Україну", – розповів Шмигаль.
Він не назвав кількість бронетранспортерів, отриманих у першій партії.
Також чиновники обговорили потреби українських захисників, спільне виробництво безпілотників для України та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".
"Домовилися про наступні кроки співпраці. Серед них – активізувати наш діалог з країнами Нордично-Балтійської вісімки (Швецією, Норвегією, Естонією, Фінляндією, Ісландією, Литвою, Латвією і Данією. – Ред.).", – зазначив глава Міноборони.
Patria 6x6 призначений передусім для перевезення військ, але може бути налаштований і для інших цілей. Доступне озброєння – від кулемета до 25/30-мм систем залпового вогню середнього калібру та 120-мм баштової мінометної системи Patria Nemo.
Вага бронемашини становить близько 24 тонн, з яких до 8,5 тонни – бойове навантаження. Максимальна швидкість – до 100 кілометрів на годину.
Також керівник МО говорив зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес про шляхи посилення обороноздатності України на землі, на морі та в повітрі – Шмигаль зазначив, що країни готують відповідні домовленості.
"Подякував за важливий внесок у підтримку нашої держави, зокрема у питанні захисту неба від російських обстрілів. Вдячні також за тренування й лікування українських військових. Будемо продовжувати нашу плідну взаємодію задля безпеки й миру", – зазначив міністр.
- Про план Латвії передати бронетранспортери Patria 6х6 Україні стало відомо у лютому 2025 року, техніку виготовляють безпосередньо у країні Балтії.
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