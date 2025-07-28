Україна отримала першу партію бронетранспортерів Patria від Латвії

Бронетранспортери Patria на озброєнні армії Латвії (Фото: VALDA KALNINA / EPA)

Україна отримала від Латвії першу партію бронетранспортерів Patria 6х6, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після спілкування зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом.

"Подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності – зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6. Перша партія вже була доставлена в Україну", – розповів Шмигаль.

Він не назвав кількість бронетранспортерів, отриманих у першій партії.

Також чиновники обговорили потреби українських захисників, спільне виробництво безпілотників для України та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн".

"Домовилися про наступні кроки співпраці. Серед них – активізувати наш діалог з країнами Нордично-Балтійської вісімки (Швецією, Норвегією, Естонією, Фінляндією, Ісландією, Литвою, Латвією і Данією. – Ред.).", – зазначив глава Міноборони.

Бронетранспортер Patria 6x6 було розроблено у Фінляндії. У 2024 році в Латвії відкрилося виробництво Defence Partnership Latvia, яке впродовж року здатне випускати до 160 бронемашин Patria 6x6. Ця техніка перебуває на озброєнні у Швеції, Фінляндії та Латвії.



Patria 6x6 призначений передусім для перевезення військ, але може бути налаштований і для інших цілей. Доступне озброєння – від кулемета до 25/30-мм систем залпового вогню середнього калібру та 120-мм баштової мінометної системи Patria Nemo.



Вага бронемашини становить близько 24 тонн, з яких до 8,5 тонни – бойове навантаження. Максимальна швидкість – до 100 кілометрів на годину.

Також керівник МО говорив зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес про шляхи посилення обороноздатності України на землі, на морі та в повітрі – Шмигаль зазначив, що країни готують відповідні домовленості.

"Подякував за важливий внесок у підтримку нашої держави, зокрема у питанні захисту неба від російських обстрілів. Вдячні також за тренування й лікування українських військових. Будемо продовжувати нашу плідну взаємодію задля безпеки й миру", – зазначив міністр.