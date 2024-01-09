Война стала привычной, принятие решений тормозит общественное мнение — премьер Эстонии

Каллас заявила, что Эстония будет оказывать военную помощь Украине в течении следующих четырех лет

Кая Каллас (Фото: EPA/Olivier Matthys)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ее страна будет оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% ВВП в течении следующих четырех лет. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам заседания Совета государственной обороны, цитирует ее Delfi.

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По ее словам, если каждая страна внесет по 0,25% от своего ВВП, то Украина сможет победить в войне против России.

Она призвала партнеров по всему миру следовать примеру Таллина.

Каллас заявила, что за последние месяцы люди привыкли к войне РФ против Украины, а в демократических странах принятие решений замедляется общественным мнением.

"Поэтому необходимо вести последовательную разъяснительную работу о важности поддержки Украины", — подчеркнула премьер.

Во время визита в Украину Каллас заявила, что гарантией безопасности для Европы является членство Украины в НАТО и Евросоюзе.

26 апреля стало известно о плане Кремля по "мирному возвращению" стран Балтии под контроль РФ.

Во время войны Украина не войдет в НАТО, Альянс не хочет вступать в войну – Каллас.

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