Росія фактично знищила Кінбурнську косу та заповідник "Асканія Нова" – спікер ВМС
Росія фактично знищила регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса" в Миколаївській області. Це лише одна з екологічних проблем, яку Росія спричинила повномасштабною війною, повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
За його словами, екологи б'ють на сполох і зверталися до нього, щоб публічно освітлити цю тему.
"Можемо почати з Кінбурнської коси, яка фактично знищена росіянами. І той самий заповідник "Асканія-Нова". І це лише частина, це те, про що ми точно знаємо і можемо побачити, в якому стані зараз воно перебуває. І чи відновиться цей заповідник та коли – наразі невідомо", – сказав спікер ВМС.
Також бойові дії навколо тимчасово окупованого Кримського півострова негативно впливають на флору та фауну в Чорному морі. За різними даними, екологи згадують тисячі дельфінів, які загинули від початку бойових дій.
Екологи з Одеси також зверталися через плями мазуту, які дійшли до одеського узбережжя, розповів Плетенчук.
"Море у нас спільне, на жаль. Тому проблема екології існує, і з її наслідками ще незрозуміло, скільки ми будемо боротися. Як і з наслідками мінування", – резюмував він.
Асканія-Нова – державний біосферний заповідник у Херсонській області в районі Каховки, яка окупована з 2022 року. Площа 33 307 га. На кінець 20 століття колекція рослин досягла понад 1000, також там проживали близько 800 різновидів диких копитних тварин і понад 60 видів птахів.
- У серпні 2024 року у ВМС пояснили важливість Кінбурнської коси.Саме з неї росіяни б'ють по Миколаївській області, а також заважають судноплавству.
- У березні 2025 року Росія поцілила ударними дронами у "Фельдман-Екопарк" у Харкові. Внаслідок ворожої атаки були вбиті тварини.
