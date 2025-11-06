Росія фактично знищила Кінбурнську косу та заповідник "Асканія Нова" – спікер ВМС

Кінбурнська коса (Ілюстративне фото: wikipedia)

Росія фактично знищила регіональний ландшафтний парк "Кінбурнська коса" в Миколаївській області. Це лише одна з екологічних проблем, яку Росія спричинила повномасштабною війною, повідомив в ефірі телемарафону речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, екологи б'ють на сполох і зверталися до нього, щоб публічно освітлити цю тему.

"Можемо почати з Кінбурнської коси, яка фактично знищена росіянами. І той самий заповідник "Асканія-Нова". І це лише частина, це те, про що ми точно знаємо і можемо побачити, в якому стані зараз воно перебуває. І чи відновиться цей заповідник та коли – наразі невідомо", – сказав спікер ВМС.

Також бойові дії навколо тимчасово окупованого Кримського півострова негативно впливають на флору та фауну в Чорному морі. За різними даними, екологи згадують тисячі дельфінів, які загинули від початку бойових дій.

Екологи з Одеси також зверталися через плями мазуту, які дійшли до одеського узбережжя, розповів Плетенчук.

"Море у нас спільне, на жаль. Тому проблема екології існує, і з її наслідками ще незрозуміло, скільки ми будемо боротися. Як і з наслідками мінування", – резюмував він.

Довідка. Кінбурнська коса – об'єкт природно-заповідного фонду на півдні Миколаївської області, площею 418,4 га. З 2022 року окупована росіянами. До цього на території фіксувалися 283 видів птахів та загалом 45 видів червонокнижних тварин.

Асканія-Нова – державний біосферний заповідник у Херсонській області в районі Каховки, яка окупована з 2022 року. Площа 33 307 га. На кінець 20 століття колекція рослин досягла понад 1000, також там проживали близько 800 різновидів диких копитних тварин і понад 60 видів птахів.