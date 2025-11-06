Россия фактически уничтожила Кинбурнскую косу и заповедник "Аскания Нова" – спикер ВМС

Кинбурнская коса (Иллюстративное фото: wikipedia)

Россия фактически уничтожила региональный ландшафтный парк "Кинбурнская коса" в Николаевской области. Это лишь одна из экологических проблем, которую Россия вызвала полномасштабной войной, сообщил в эфире телемарафона представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

По его словам, экологи бьют тревогу и обращались к нему, чтобы публично осветить эту тему.

"Можем начать с Кинбурнской косы, которая фактически уничтожена россиянами. И тот самый заповедник "Аскания-Нова". И это лишь часть, это то, о чем мы точно знаем и можем увидеть, в каком состоянии сейчас оно находится. И восстановится ли этот заповедник и когда – пока неизвестно", – сказал спикер ВМС.

Также боевые действия вокруг временно оккупированного Крымского полуострова негативно влияют на флору и фауну в Черном море. По разным данным, экологи вспоминают тысячи дельфинов, которые погибли с начала боевых действий.

Экологи из Одессы также обращались из-за пятен мазута, которые дошли до одесского побережья, рассказал Плетенчук.

"Море у нас общее, к сожалению. Поэтому проблема экологии существует, и с ее последствиями еще непонятно, сколько мы будем бороться. Как и с последствиями минирования", – резюмировал он.

Справка. Кинбурнская коса – объект природно-заповедного фонда на юге Николаевской области, площадью 418,4 га. С 2022 года оккупирована россиянами. До этого на территории фиксировались 283 видов птиц и всего 45 видов краснокнижных животных.

Аскания-Нова – государственный биосферный заповедник в Херсонской области в районе Каховки, которая оккупирована с 2022 года. Площадь 33 307 га. На конец 20 века коллекция растений достигла более 1000, также там проживали около 800 разновидностей диких копытных животных и более 60 видов птиц.