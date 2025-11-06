Spiegel: Ультраправу партію Німеччини підозрюють у передаванні секретної інформації Росії
Ультраправу партію Альтернатива для Німеччини (АдН) підозрюють у зв’язках із Росією. Зокрема, йдеться про можливе передавання РФ конфіденційної інформації через систематичні запити партії щодо військового потенціалу ФРН, повідомляє Spiegel із посиланням на заяву голови комітету з оборони Бундестагу Томаса Ревекампа (ХДС) та неназваних співрозмовників із Міністерства оборони ФРН.
Ревекамп заявив, що партія АдН проводить "дуже детальні розслідування", що стосуються військових можливостей бундесверу та потенційних прогалин у безпеці. Він підкреслив, що це "неможливо пояснити законним інтересом у парламентському контролі", і запитання партії можуть бути частиною "цілеспрямованої і систематичної" спроби отримати секретну інформацію, яка може бути використана іншими державами, зокрема Росією.
За словами Ревекампа, такі запити з боку АдН створюють серйозні загрози для національної безпеки, оскільки, ймовірно, ці дані можуть стати корисними для Кремля, який неодноразово намагався впливати на ситуацію в Німеччині через шпигунство і гібридні атаки.
За інформацією джерел, зокрема з Міністерства оборони Німеччини, є підозри, що запити АдН координуються з метою виявлення слабких місць у німецьких військових силах, зокрема щодо безпілотних літальних апаратів і кіберзахисту. Також у Бундестазі з’явилися запити на інформацію про критичну інфраструктуру, що є важливим для національної безпеки.
Особливо занепокоєні вищі чини в оборонному відомстві, адже такі детальні питання можуть дати зловмисникам важливу інформацію про захист від кібератак, а також про можливі прогалини у безпеці, які могли б бути використані не тільки для шпигунства, але й для атак на важливі об'єкти країни.
Партія Альтернатива для Німеччини категорично заперечує всі звинувачення в шпигунстві. Лідер фракції в Тюрінгії Бьорн Хьокке заявив, що ці обвинувачення є "абсурдними" і мають на меті лише відволікти від реальних проблем країни. Він також підкреслив, що всі питання, які партія ставить у Бундестазі, є публічними, а відповіді на них доступні для кожного громадянина Німеччини.
Обвинувачення щодо зв'язків Альтернативи для Німеччини з Росією не є новими. Політики, зокрема з СДПН, вказують на "демонстративно тісні контакти" партії з посольством Росії в Берліні, що викликає додаткові підозри. І хоча наразі не існує прямих доказів того, що АдН діє безпосередньо в інтересах Кремля, існує низка фактів, які можуть свідчити про те, що деякі запити партії збігаються з інтересами Росії.
Нещодавно було оприлюднено інформацію, що одна з парламентських розслідувальних ініціатив партії була спланована за підтримки китайської розвідки, що, на думку критиків, ставить під сумнів незалежність і національну безпеку Альтернативи для Німеччини.
- 2 травня АдН визнали екстремістською організацією та заявили, що партія порушує принципи людської гідності й верховенства закону.
- Того ж дня німецька Ліва партія оголосила про наміри докласти всіх зусиль, щоб ініціювати заборону АдН. А держсекретар США Марко Рубіо розкритикував рішення СЗР Німеччини.
- 5 травня партія АдН подала до суду позов проти відомства, яке визнало її екстремістською.
- 7 травня канцлер Мерц розкритикував США за підтримку АдН і анонсував "роз'яснювальну" розмову з Трампом.
