У ФРН виникли підозри щодо партії Альтернатива для Німеччини, яка може бути замішана в передаванні конфіденційної військової інформації Росії

Лідер АдН Аліса Вайдель (Фото: Getty Images)

Ультраправу партію Альтернатива для Німеччини (АдН) підозрюють у зв’язках із Росією. Зокрема, йдеться про можливе передавання РФ конфіденційної інформації через систематичні запити партії щодо військового потенціалу ФРН, повідомляє Spiegel із посиланням на заяву голови комітету з оборони Бундестагу Томаса Ревекампа (ХДС) та неназваних співрозмовників із Міністерства оборони ФРН.

Ревекамп заявив, що партія АдН проводить "дуже детальні розслідування", що стосуються військових можливостей бундесверу та потенційних прогалин у безпеці. Він підкреслив, що це "неможливо пояснити законним інтересом у парламентському контролі", і запитання партії можуть бути частиною "цілеспрямованої і систематичної" спроби отримати секретну інформацію, яка може бути використана іншими державами, зокрема Росією.

За словами Ревекампа, такі запити з боку АдН створюють серйозні загрози для національної безпеки, оскільки, ймовірно, ці дані можуть стати корисними для Кремля, який неодноразово намагався впливати на ситуацію в Німеччині через шпигунство і гібридні атаки.

За інформацією джерел, зокрема з Міністерства оборони Німеччини, є підозри, що запити АдН координуються з метою виявлення слабких місць у німецьких військових силах, зокрема щодо безпілотних літальних апаратів і кіберзахисту. Також у Бундестазі з’явилися запити на інформацію про критичну інфраструктуру, що є важливим для національної безпеки.

Особливо занепокоєні вищі чини в оборонному відомстві, адже такі детальні питання можуть дати зловмисникам важливу інформацію про захист від кібератак, а також про можливі прогалини у безпеці, які могли б бути використані не тільки для шпигунства, але й для атак на важливі об'єкти країни.

Партія Альтернатива для Німеччини категорично заперечує всі звинувачення в шпигунстві. Лідер фракції в Тюрінгії Бьорн Хьокке заявив, що ці обвинувачення є "абсурдними" і мають на меті лише відволікти від реальних проблем країни. Він також підкреслив, що всі питання, які партія ставить у Бундестазі, є публічними, а відповіді на них доступні для кожного громадянина Німеччини.

Обвинувачення щодо зв'язків Альтернативи для Німеччини з Росією не є новими. Політики, зокрема з СДПН, вказують на "демонстративно тісні контакти" партії з посольством Росії в Берліні, що викликає додаткові підозри. І хоча наразі не існує прямих доказів того, що АдН діє безпосередньо в інтересах Кремля, існує низка фактів, які можуть свідчити про те, що деякі запити партії збігаються з інтересами Росії.

Нещодавно було оприлюднено інформацію, що одна з парламентських розслідувальних ініціатив партії була спланована за підтримки китайської розвідки, що, на думку критиків, ставить під сумнів незалежність і національну безпеку Альтернативи для Німеччини.