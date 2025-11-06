В ФРГ возникли подозрения относительно партии Альтернатива для Германии, которая может быть замешана в передаче военной информации России

Лидер АдГ Алиса Вайдель (Фото: Getty Images)

Ультраправую партию Альтернатива для Германии (АдГ) подозревают в связях с Россией. В частности, речь идет о возможной передаче РФ конфиденциальной информации из-за систематических запросов партии относительно военного потенциала ФРГ, сообщает Spiegel со ссылкой на заявление главу комитета по обороне Бундестага Томаса Ревекампа (ХДС) и неназванных собеседников из Министерства обороны ФРГ.

Ревекамп заявил, что партия АдГ проводит "очень детальные расследования", касающиеся военных возможностей Бундесвера и потенциальных пробелов в безопасности. Он подчеркнул, что это "невозможно объяснить законным интересом в парламентском контроле", и вопросы партии могут быть частью "целенаправленной и систематической" попытки получить секретную информацию, которая может быть использована другими государствами, в частности Россией.

По словам Ревекампа, такие запросы со стороны АдГ создают серьезные угрозы для национальной безопасности, поскольку, вероятно, эти данные могут стать полезными для Кремля, который неоднократно пытался влиять на ситуацию в Германии через шпионаж и гибридные атаки.

По информации источников, в частности из Министерства обороны Германии, есть подозрения, что запросы АдГ координируются с целью выявления слабых мест в немецких военных силах, в частности, в отношении беспилотных летательных аппаратов и киберзащиты. Также в Бундестаге появились запросы на информацию о критической инфраструктуре, что является важным для национальной безопасности.

Особенно обеспокоены высшие чины в оборонном ведомстве, ведь такие детальные вопросы могут дать злоумышленникам важную информацию о защите от кибератак, а также о возможных пробелах в безопасности, которые могли бы быть использованы не только для шпионажа, но и для атак на важные объекты страны.

Партия Альтернатива для Германии категорически отрицает все обвинения в шпионаже. Лидер фракции в Тюрингии Бьорн Хёкке заявил, что эти обвинения являются "абсурдными" и имеют целью лишь отвлечь от реальных проблем страны. Он также подчеркнул, что все вопросы, которые партия ставит в Бундестаге, являются публичными, а ответы на них доступны для каждого гражданина Германии.

Обвинения относительно связей Альтернативы для Германии с Россией не являются новыми. Политики, в частности из СДПГ, указывают на "демонстративно тесные контакты" партии с посольством России в Берлине, что вызывает дополнительные подозрения. И хотя пока не существует прямых доказательств того, что АдГ действует непосредственно в интересах Кремля, существует ряд фактов, которые могут свидетельствовать о том, что некоторые запросы партии совпадают с интересами России.

Недавно была обнародована информация, что одна из парламентских расследовательских инициатив партии была спланирована при поддержке китайской разведки, что, по мнению критиков, ставит под сомнение независимость и национальную безопасность Альтернативы для Германии.