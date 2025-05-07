Мерц раскритиковал США за поддержку АдГ и анонсировал "разъяснительный" разговор с Трампом

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE)

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал поддержку администрацией США немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии". В интервью телеканалу ZDF 6 мая он сообщил, что намерен провести "разъяснительный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.

"В четверг (8 мая) я буду разговаривать по телефону с американским президентом. Я пока лично не знаком с Трампом, но намерен говорить с ним откровенно", – сказал новый канцлер.

Мерц заявил, что Белый дом распространяет "абсурдные взгляды" на Германию, и призвал США "держаться подальше" от внутренней немецкой политики. Он подчеркнул, что сам никогда не вмешивался в американскую избирательную кампанию и не занимал чью-либо сторону.

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Канцлер среди прочего напомнил, что США раскритиковали решение Федерального ведомства по охране Конституции признать крайне правую партию АдГ правоэкстремистской. Он также заявил, что у него ранее было впечатление, что США умеют отличать экстремистские партии от партий политического центра.

"Я хотел бы призвать американское правительство оставить в покое вопросы внутренней политики Германии и по возможности держаться подальше от партийно-политических оценок", – заявил Мерц.