Мерц раскритиковал США за поддержку АдГ и анонсировал "разъяснительный" разговор с Трампом
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал поддержку администрацией США немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии". В интервью телеканалу ZDF 6 мая он сообщил, что намерен провести "разъяснительный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.
"В четверг (8 мая) я буду разговаривать по телефону с американским президентом. Я пока лично не знаком с Трампом, но намерен говорить с ним откровенно", – сказал новый канцлер.
Мерц заявил, что Белый дом распространяет "абсурдные взгляды" на Германию, и призвал США "держаться подальше" от внутренней немецкой политики. Он подчеркнул, что сам никогда не вмешивался в американскую избирательную кампанию и не занимал чью-либо сторону.
Канцлер среди прочего напомнил, что США раскритиковали решение Федерального ведомства по охране Конституции признать крайне правую партию АдГ правоэкстремистской. Он также заявил, что у него ранее было впечатление, что США умеют отличать экстремистские партии от партий политического центра.
"Я хотел бы призвать американское правительство оставить в покое вопросы внутренней политики Германии и по возможности держаться подальше от партийно-политических оценок", – заявил Мерц.
- 2 мая служба внутренней разведки Германии классифицировала АдГ как экстремистскую организацию, угрожающую германской демократии. Немецкая Левая партия объявила о намерениях приложить все усилия, чтобы инициировать запрет АдГ.
- 2 мая Марко Рубио раскритиковал признание ультраправой АдГ экстремистской. По его словам у властей появились новые полномочия для слежки за оппозицией.
- 6 мая ультраправая АдГ подала иск против ведомства, признавшего ее экстремистской.
- 6 мая Мерц был избран канцлером Германии со второй попытки. Накануне Социал-демократическая партия Германии официально подписала коалиционное соглашение с лидерами Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).