Мерц розкритикував США за підтримку АдН і анонсував "роз'яснювальну" розмову з Трампом

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА / HANNIBAL HANSCHKE)

Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував підтримку адміністрацією США німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". В інтерв'ю телеканалу ZDF 6 травня він повідомив, що має намір провести "роз'яснювальну телефонну розмову" з президентом США Дональдом Трампом.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

"У четвер (8 травня) я розмовлятиму телефоном з американським президентом. Я поки що особисто не знайомий з Трампом, але маю намір говорити з ним відверто", – сказав новий канцлер.

Мерц заявив, що Білий дім поширює "абсурдні погляди" на Німеччину, та закликав США "триматися якомога далі" від внутрішньої німецької політики. Він підкреслив, що сам ніколи не втручався в американську виборчу кампанію і не займав чиюсь сторону.

Читайте також Від вагань до лідерства: як Німеччина Мерця може очолити Європу

Канцлер серед іншого нагадав, що США розкритикували рішення Федерального відомства з охорони Конституції визнати вкрай праву партію АдН правоекстремістською. Він також заявив, що раніше мав враження, що США вміють відрізняти екстремістські партії від партій політичного центру.

"Я хотів би закликати американський уряд дати спокій питанням внутрішньої політики Німеччини та по можливості триматися якомога далі від партійно-політичних оцінок", – заявив Мерц.