Мерц розкритикував США за підтримку АдН і анонсував "роз'яснювальну" розмову з Трампом
Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував підтримку адміністрацією США німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини". В інтерв'ю телеканалу ZDF 6 травня він повідомив, що має намір провести "роз'яснювальну телефонну розмову" з президентом США Дональдом Трампом.
"У четвер (8 травня) я розмовлятиму телефоном з американським президентом. Я поки що особисто не знайомий з Трампом, але маю намір говорити з ним відверто", – сказав новий канцлер.
Мерц заявив, що Білий дім поширює "абсурдні погляди" на Німеччину, та закликав США "триматися якомога далі" від внутрішньої німецької політики. Він підкреслив, що сам ніколи не втручався в американську виборчу кампанію і не займав чиюсь сторону.
Канцлер серед іншого нагадав, що США розкритикували рішення Федерального відомства з охорони Конституції визнати вкрай праву партію АдН правоекстремістською. Він також заявив, що раніше мав враження, що США вміють відрізняти екстремістські партії від партій політичного центру.
"Я хотів би закликати американський уряд дати спокій питанням внутрішньої політики Німеччини та по можливості триматися якомога далі від партійно-політичних оцінок", – заявив Мерц.
- 2 травня служба внутрішньої розвідки Німеччини класифікувала АдН як екстремістську організацію, яка загрожує німецькій демократії. Німецька Ліва партія оголосила про наміри докласти всіх зусиль, щоб ініціювати заборону АдН.
- 2 травня Марко Рубіо розкритикував визнання ультраправої АдН екстремістською. За його словами, у влади з'явилися нові повноваження для стеження за опозицією.
- 6 травня ультраправа АдН подала позов проти відомства, яке визнало її екстремістською.
- 6 травня Мерца було обрано канцлером Німеччини з другої спроби. Напередодні Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписала коаліційну угоду з лідерами Християнсько-демократичної та Християнсько-соціальної спілок (ХДС/ХСС).