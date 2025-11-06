Трамп: Прем'єр Індії значною мірою перестав купувати нафту в Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здебільшого перестав купляти нафту у країни-агресора РФ. Про це політик розповів під час спілкування з журналістами у Білому Домі.
Журналіст запитав Трампа, як проходять його переговори з Моді щодо торговельної угоди між країнами.
"Чудово. Дуже добре. Він значною мірою припинив купувати нафту в Росії. Він мій друг, ми спілкуємося, і він хоче, щоб я приїхав туди. Ми це обговоримо. Я поїду. Я мав чудову поїздку туди з прем'єр-міністром Моді (у 2020 році. - Ред.). Він чудова людина. І я поїду", - відповів президент США.
Він також зазначив, що його поїздка до Індії може відбутися у 2026 році.
Раніше, 20 жовтня, Трамп обіцяв, що Індія й далі сплачуватиме "величезні" мита на свій експорт до Америки, поки не припинить закупівлю нафти з РФ.
Індія є одним з основних покупців російської нафти разом з Китаєм та Туреччиною.
- 28 жовтня джерела Reuters у галузі повідомляли, що індійські нафтопереробні заводи зупинили нові закупівлі російської нафти після нових обмежень США, запроваджених 22 жовтня, очікуючи роз'яснень від уряду та постачальників.
- Водночас наприкінці місяця співрозмовці медіа заявляли, що Indian Oil Corporation, яка керує 11 НПЗ в країні придбала п'ять партій нафти з РФ, звернувшись до постачальників, які не потрапили під американські санкції.
