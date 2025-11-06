Трамп: Прем'єр Індії значною мірою перестав купувати нафту в Росії

Нарендра Моді та Дональд Трамп у лютому 2025 року (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді здебільшого перестав купляти нафту у країни-агресора РФ. Про це політик розповів під час спілкування з журналістами у Білому Домі.

Журналіст запитав Трампа, як проходять його переговори з Моді щодо торговельної угоди між країнами.

"Чудово. Дуже добре. Він значною мірою припинив купувати нафту в Росії. Він мій друг, ми спілкуємося, і він хоче, щоб я приїхав туди. Ми це обговоримо. Я поїду. Я мав чудову поїздку туди з прем'єр-міністром Моді (у 2020 році. - Ред.). Він чудова людина. І я поїду", - відповів президент США.

Він також зазначив, що його поїздка до Індії може відбутися у 2026 році.

Раніше, 20 жовтня, Трамп обіцяв, що Індія й далі сплачуватиме "величезні" мита на свій експорт до Америки, поки не припинить закупівлю нафти з РФ.

Індія є одним з основних покупців російської нафти разом з Китаєм та Туреччиною.