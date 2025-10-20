Трамп обіцяє залишити "величезні" тарифи для Індії, якщо та не припинить імпорт російської нафти

Президент США заявив, що Індія і надалі сплачуватиме "величезні" мита на свій експорт до США, якщо купуватиме нафту в Росії

Дональд Трамп і Нарендра Моді (Фото: EРА)

Індія і далі сплачуватиме "величезні" мита на свій експорт до США, доки не припинить закупівлю російської нафти. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

"Я розмовляв з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, і він сказав, що не збирається мати справу з російською нафтою", – сказав Трамп.

На заувагу журналіста про те, що індійська влада не підтвердила факт такої розмови, Трамп відповів: "Якщо вони хочуть це заперечувати, тоді просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони цього не хочуть".

За даними Reuters, російська нафта була одним з головних каталізаторів для Трампа, щоб збільшити тарифи для Індії, а половина його 50% тарифів на індійські товари є помстою за закупівлі нафти у РФ.

Індія стала найбільшим покупцем російської нафти, що продається морським шляхом зі знижкою, після того, як західні країни відмовилися від покупок і запровадили санкції проти Москви за вторгнення в Україну у 2022 році.

За оцінками компанії Kpler, що займається аналізом сировинних товарів, імпорт російської нафти до Індії цього місяця зросте приблизно на 20% до 1,9 млн барелів на день, оскільки Росія нарощує експорт після того, як українські дрони вразили її нафтопереробні заводи.