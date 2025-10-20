Трамп обещает "оставить" огромные тарифы для Индии, если та не прекратит импорт нефти с РФ
Индия будет продолжать платить "огромные" пошлины на свой экспорт в США, пока не прекратит закупку российской нефти. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.
"Я разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, и он сказал, что не собирается иметь дело с российской нефтью", – сказал Трамп.
На замечание журналиста о том, что индийские власти не подтвердили факт такого разговора, Трамп ответил: "Если они хотят это отрицать, тогда просто будут продолжать платить огромные пошлины, а они этого не хотят".
За данными Reuters, российская нефть была одним из главных катализаторов для Трампа, чтобы увеличить тарифы для Индии, а половина его 50% тарифов на индийские товары является местью за закупки нефти в РФ.
Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, продаваемой морским путем со скидкой, после того, как западные страны отказались от покупок и ввели санкции против Москвы за вторжение в Украину в 2022 году.
По оценкам компании Kpler, занимающейся анализом сырьевых товаров, импорт российской нефти в Индию в этом месяце вырастет примерно на 20% до 1,9 млн баррелей в день, поскольку Россия наращивает экспорт после того, как украинские дроны поразили ее нефтеперерабатывающие заводы.
- 16 октября Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать нефть у России.
- 17 октября две нефтеперерабатывающие компании из Индии купили 4 млн баррелей сырой нефти из Гайаны у американской компании Exxon Mobil с поставкой в конце 2025 и в начале 2026 года. Для Индии закупка нефти в Южной Америке – редкость.
Комментарии (0)