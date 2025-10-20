Трамп обещает "оставить" огромные тарифы для Индии, если та не прекратит импорт нефти с РФ

Президент США заявил, что Индия и дальше будет платить "огромные" пошлины на свой экспорт в США, если будет покупать нефть у России

Дональд Трамп и Нарендра Моди (Фото: EРА)

Индия будет продолжать платить "огромные" пошлины на свой экспорт в США, пока не прекратит закупку российской нефти. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One.

"Я разговаривал с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, и он сказал, что не собирается иметь дело с российской нефтью", – сказал Трамп.

На замечание журналиста о том, что индийские власти не подтвердили факт такого разговора, Трамп ответил: "Если они хотят это отрицать, тогда просто будут продолжать платить огромные пошлины, а они этого не хотят".

За данными Reuters, российская нефть была одним из главных катализаторов для Трампа, чтобы увеличить тарифы для Индии, а половина его 50% тарифов на индийские товары является местью за закупки нефти в РФ.

Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, продаваемой морским путем со скидкой, после того, как западные страны отказались от покупок и ввели санкции против Москвы за вторжение в Украину в 2022 году.

По оценкам компании Kpler, занимающейся анализом сырьевых товаров, импорт российской нефти в Индию в этом месяце вырастет примерно на 20% до 1,9 млн баррелей в день, поскольку Россия наращивает экспорт после того, как украинские дроны поразили ее нефтеперерабатывающие заводы.