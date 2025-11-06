Трамп: Премьер Индии в значительной степени перестал покупать нефть у России

Нарендра Моди и Дональд Трамп в феврале 2025 года (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в основном перестал покупать нефть у страны-агрессора РФ. Об этом политик рассказал во время общения с журналистами в Белом Доме.

Журналист спросил Трампа, как проходят его переговоры с Моди по торговому соглашению между странами.

"Отлично. Очень хорошо. Он в значительной степени прекратил покупать нефть в России. Он мой друг, мы общаемся, и он хочет, чтобы я приехал туда. Мы это обсудим. Я поеду. У меня была замечательная поездка туда с премьер-министром Моди (в 2020 году. - Ред.). Он замечательный человек. И я поеду", - ответил президент США.

Он также отметил, что его поездка в Индию может состояться в 2026 году.

Ранее, 20 октября, Трамп обещал, что Индия и дальше будет платить "огромные" пошлины на свой экспорт в Америку, пока не прекратит закупку нефти из РФ.

Индия является одним из основных покупателей российской нефти вместе с Китаем и Турцией.