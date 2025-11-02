Из-за санкций крупнейшие НПЗ Турции стали закупать больше нефти не из РФ – Reuters

Турецкие заводы SOCAR и Tupras увеличивают закупки нефти из других стран после санкций Запада против Москвы

Иллюстративное фото: EPA

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Турции закупают больше нефти не из России в ответ на последние западные санкции против Москвы. Об этом сообщила агентство Reuters со ссылкой на двух информированных собеседников и несколько источников в отрасли.

Турция является одним из основных покупателей российской нефти вместе с Китаем и Индией. Сейчас же турецкие НПЗ принимают меры, подобные тем, которые делаются в Индии, что свидетельствует о влиянии усилия США, Европейского союза и Великобритании относительно сокращения продаж российской нефти, доходы от которой используются для финансирования войны против Украины.

Один из крупнейших турецких НПЗ Turkey Aegean Refinery (STAR), принадлежащий азербайджанской компании SOCAR, недавно закупил четыре партии нефти из Ирака, Казахстана и других нероссийских производителей, которые будут доставлены в декабре, рассказали источники.

По расчетам Reuters, это составляет от 77 000 до 129 000 баррелей в сутки нероссийских поставок, в зависимости от размера груза, и означает, что SOCAR будет использовать меньше нефти из РФ.

Аналитическая компания Kpler указывает, что поставки из РФ составляли практически весь объем нефти, поступавший на завод STAR в октябре и сентябре и составлял около 210 000 баррелей в сутки.

Два источника сообщили, что один из четырех грузов – это казахстанская партия сорта KEBCO, который по качеству соответствует российской нефти Urals. Ранее завод SOCAR импортировал только одну партию нефти из Казахстана в 2025 году и ни одной в 2024-м.

Между тем другой крупный турецкий нефтепереработчик Tupras увеличивает закупки нероссийских сортов нефти, которые по качеству похожи на Urals, например, из Ирака, сообщили два источника, не предоставляя дополнительных деталей.

Tupras, который владеет двумя крупными НПЗ в Турции, также, вероятно, вскоре полностью прекратит импорт российской нефти на один из своих заводов, чтобы иметь возможность продолжать экспорт топлива в Европу, не нарушая новых санкций ЕС, заявили двое собеседников. По их словам, компания продолжит перерабатывать нефть РФ на другом предприятии.

SOCAR отказался от комментариев, а Tupras не ответил на запрос Reuters о комментарии.

По данным Kpler, с января по октябрь Турция импортировала около 669 000 баррелей нефти в сутки, из которых 317 000, или 47%, были российскими. В прошлом году за тот же период импорт нефти составлял 580 000 баррелей в сутки, из которых 333 000 были из России.