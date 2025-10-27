"Мы в лучшем положении". Стармер оценил влияние новых санкций Штатов против РФ для Украины

Кир Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что перспективы для Украины улучшаются, после того как американский президент Дональд Трамп ввел санкции против нефтяного сектора РФ. Об этом политик рассказал в интервью агентству Bloomberg.

"Мы в лучшем положении. На прошлой неделе произошли действительно значительные события", – заявил Стармер.

Он отметил, что самым большим достижением партнеров он бы назвал то, что они сделали в отношении санкций.

"Мы [Великобритания] ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем президент Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет [санкций] – все это произошло в течение нескольких дней. Это имело глубокое влияние на экономику России", – пояснил премьер.

Он сообщил, что 26 октября имел звонок с Трампом относительно давления на Китай, чтобы он перестал покупать российскую нефть, поскольку важно продолжать усилия для того, чтобы поставить российскую экономику в сложное положение.

На 30 октября запланирована встреча Трампа с главой Китая Си Цзиньпином, одной из тем которой будет российско-украинская война.

Также Стармер отметил, что хотя он был "поражен тем, что Индия и Китай также уменьшили свою зависимость" от Москвы, его послание к Пекину является следующим: "Все должны прекратить покупать российскую нефть".

Кроме того, он сообщил, что обсуждал с Трампом передачу дальнобойных ракет для Украины.

Отдельно премьер Британии призвал европейских партнеров ускорить принятие решения об использовании замороженных активов РФ для оказания помощи Украине. Политик аргументировал это тем, что в сочетании с санкциями это может продемонстрировать диктатору Владимиру Путину, что западная поддержка для Киева продлится дольше, чем российская экономика будет способна поддерживать войну.

"Экономика России, несомненно, несет довольно значительные убытки, и именно поэтому мы должны продолжать работать над санкциями. Это моя оценка, которая также является оценкой Европейского Союза", – отметил Стармер.