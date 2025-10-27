"Ми в кращому становищі". Стармер оцінив вплив нових санкцій США проти Росії для України

Британський прем'єр зауважив, що обмеження Заходу останнього часу "мали глибокий вплив" на економіку країни-агресора

Кір Стармер (Фото: TOLGA AKMEN / EPA)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи для України покращуються, після того, як американський президент Дональд Трамп запровадив санкції проти нафтового сектору РФ. Про це політик розповів в інтерв'ю агенції Bloomberg.

"Ми в кращому становищі. Минулого тижня відбулися дійсно значні події", – заявив Стармер.

Він зазначив, що найбільшим досягненням партнерів він би назвав те, що вони зробили стосовно санкцій.

"Ми [Велика Британія] запровадили санкції проти всіх великих нафтових компаній, потім президент Трамп ввів санкції проти двох великих нафтових компаній, а ЄС оприлюднив свій останній пакет [санкцій]– все це відбулося впродовж кількох днів. Це мало глибокий вплив на економіку Росії", – пояснив прем'єр.

Він повідомив, що 26 жовтня мав дзвінок з Трампом стосовно тиску на Китай, щоб він перестав купувати російську нафту, оскільки важливо продовжувати зусилля для того, щоб поставити російську економіку у складне становище.

На 30 жовтня запланована зустріч Трампа з главою Китаю Сі Цзіньпіном, однією з тем якої буде російсько-українська війна.

Читайте також Плани Трампа і Путіна на саміт у Будапешті провалилися. Чого очікувати далі

Також Стармер зазначив, що хоча він був "вражений тим, що Індія та Китай також зменшили свою залежність" від Москви, його послання до Пекіна є наступним: "Всі повинні припинити купувати російську нафту".

Окрім цього, він повідомив, що обговорював з Трампом передання далекобійних ракет для України.

Окремо прем'єр Британії закликав європейських партнерів прискорити ухвалення рішення щодо використання заморожених активів РФ для надання допомоги України. Політик аргументував це тим, що у поєднанні з санкціями це може продемонструвати диктатору Володимиру Путіну, що західна підтримка для Києва триватиме довше, ніж російська економіка буде здатна підтримувати війну.

"Економіка Росії, безсумнівно, зазнає досить значних збитків, і саме тому ми повинні продовжувати працювати над санкціями. Це моя оцінка, яка також є оцінкою Європейського Союзу", – зазначив Стармер.