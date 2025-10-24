Союзники можуть ухвалити рішення щодо "репараційного кредиту" до Різдва – прем'єр Данії

Глава Єврокомісії заявила, що варіанти "репараційного кредиту" для України буде представлено найближчим часом

Метте Фредеріксен (Фото: x.com/Statsmin)

Європейський Союз може до Різдва (25 грудня) ухвалити рішення про "репараційний кредит" для України. Про це на пресконференції після засідання "коаліції охочих" сказала прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

За її словами, насамперед це політичне рішення, проте є й технічні деталі.

"Я думаю, що ми повинні працювати таким чином, щоб у нас було рішення до Різдва. Щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки", – сказала Фредеріксен.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа просуває роботу над "репараційним кредитом" і його варіанти будуть представлені найближчим часом.

"Тиск залишається єдиною мовою, яку розуміє Росія, і скоординовані санкції з нашими союзниками та друзями є ключем до залучення Путіна до переговорів. Ми обговорили питання про термінову енергетичну підтримку у зв'язку з наближенням зими, а також необхідність зміцнення протиповітряної оборони України", – додала вона.