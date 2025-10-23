ЄС відклав рішення щодо "репараційного кредиту" для України коштом активів РФ – Bloomberg
Євросоюз відклав до грудня ухвалення рішення про використання заморожених активів Центрального банку РФ для надання допомоги Україні, заявляє агенція Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.
За їх даними, лідери ЄС попросили Європейську комісію підготувати рішення для розгляду на наступному саміті.
Співбесідники додали, що ціллю є досягти остаточної угоди до кінця 2025 року.
Медіа зазначає, що відкладення рішення щодо цих коштів сталося після того, як Бельгія (де зберігається найбільша частина заморожених активів РФ) захотіла більших гарантій, що вона не нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро.
- 22 жовтня, напередодні саміту лідерів ЄС у Брюсселі, глава євродипломатії Каллас повідомила, що на заході обговорюватимуть надання Києву такої позики, що може послати важливі сигнали Україні, а також Росії та США.
- Уже наступного дня бельгійський прем'єр озвучив три ключові вимоги для підтримки "репараційного кредиту" для Києва, зауваживши, що це безпрецедентний крок.
- Президент Зеленський заявляв, що для України важливо, щоб кошти від заморожених активів РФ частково витрачались на фінансування виробництва далекобійної зброї. Тим часом шведський прем'єр заявив, що за цю допомогу Україна може оплатити купівлю винищувачів Gripen.
