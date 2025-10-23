ЄС відклав рішення щодо "репараційного кредиту" для України коштом активів РФ – Bloomberg

Співрозмовники агенції повідомили, що метою є ухвалення остаточної угоди щодо позики для Києва до кінця 2025 року

Євросоюз відклав до грудня ухвалення рішення про використання заморожених активів Центрального банку РФ для надання допомоги Україні, заявляє агенція Bloomberg з посиланням на поінформованих співрозмовників.

За їх даними, лідери ЄС попросили Європейську комісію підготувати рішення для розгляду на наступному саміті.

Співбесідники додали, що ціллю є досягти остаточної угоди до кінця 2025 року.

Медіа зазначає, що відкладення рішення щодо цих коштів сталося після того, як Бельгія (де зберігається найбільша частина заморожених активів РФ) захотіла більших гарантій, що вона не нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро.