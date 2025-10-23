ЕС отложил решение по "репарационному кредиту" для Украины за счет активов РФ – Bloomberg

Собеседники агентства сообщили, что целью является принятие окончательного соглашения по займу для Киева до конца 2025 года

Иллюстративное фото: Depositphotos

Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании замороженных активов Центрального банка РФ для оказания помощи Украине, заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.

По их данным, лидеры ЕС попросили Европейскую комиссию подготовить решение для рассмотрения на следующем саммите.

Собеседники добавили, что целью является достичь окончательного соглашения до конца 2025 года.

Медиа отмечает, что отложение решения по этим средствам произошло после того, как Бельгия (где хранится наибольшая часть замороженных активов РФ) захотела больших гарантий, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с "репарационным кредитом" для Украины на сумму 140 млрд евро.