ЕС отложил решение по "репарационному кредиту" для Украины за счет активов РФ – Bloomberg
Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании замороженных активов Центрального банка РФ для оказания помощи Украине, заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на информированных собеседников.
По их данным, лидеры ЕС попросили Европейскую комиссию подготовить решение для рассмотрения на следующем саммите.
Собеседники добавили, что целью является достичь окончательного соглашения до конца 2025 года.
Медиа отмечает, что отложение решения по этим средствам произошло после того, как Бельгия (где хранится наибольшая часть замороженных активов РФ) захотела больших гарантий, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с "репарационным кредитом" для Украины на сумму 140 млрд евро.
- 22 октября, накануне саммита лидеров ЕС в Брюсселе, глава евродипломатии Каллас сообщила, что на мероприятии будут обсуждать предоставление Киеву такого займа, что может послать важные сигналы Украине, а также России и США.
- Уже на следующий день бельгийский премьер озвучил три ключевых требования для поддержки "репарационного кредита" для Киева, отметив, что это беспрецедентный шаг.
- Президент Зеленский заявлял, что для Украины важно, чтобы средства от замороженных активов РФ частично тратились на финансирование производства дальнобойного оружия. Между тем шведский премьер заявил, что за эту помощь Украина может оплатить покупку истребителей Gripen.
