Президент Renew Europe считает, что "репарационный кредит" станет гарантией для Украины

Европейский политик заявила, что сейчас это будут "очень конкретные деньги", а завтра – гарантией, что Россия заплатит

Валери Гайер (Фото: Renew Europe)

Будущий закон о репарациях для Украины – это гарантия безопасности для Украины. Об этом заявила президент политической группы Европарламента Renew Europe Валери Гайер, отвечая на вопрос корреспондента ЛИГА.net на мероприятии, организованном Renew Europe в Брюсселе.

На вопрос, можно ли считать будущий "репарационный кредит" гарантией безопасности для Украины, она ответила: "Конечно, именно поэтому мы уже более года настаиваем на том, чтобы мобилизовать этот замороженный российский актив как гарантию для Украины".

Она подчеркнула, что Россия является агрессором, "а агрессор должен платить за восстановление и за военные убытки".

"Сейчас это будут очень конкретные деньги для Украины, а завтра это гарантирует, что после войны Россия заплатит", – добавила Гайер.