Президент Renew Europe считает, что "репарационный кредит" станет гарантией для Украины
Будущий закон о репарациях для Украины – это гарантия безопасности для Украины. Об этом заявила президент политической группы Европарламента Renew Europe Валери Гайер, отвечая на вопрос корреспондента ЛИГА.net на мероприятии, организованном Renew Europe в Брюсселе.
На вопрос, можно ли считать будущий "репарационный кредит" гарантией безопасности для Украины, она ответила: "Конечно, именно поэтому мы уже более года настаиваем на том, чтобы мобилизовать этот замороженный российский актив как гарантию для Украины".
Она подчеркнула, что Россия является агрессором, "а агрессор должен платить за восстановление и за военные убытки".
"Сейчас это будут очень конкретные деньги для Украины, а завтра это гарантирует, что после войны Россия заплатит", – добавила Гайер.
- 10 сентября Урсула фон дер Ляйен анонсировала "репарационный кредит" для Украины. Российские активы останутся нетронутыми, а "риск придется нести коллективно".
- 6 октября Еврокомиссия пояснила механизм "репарационного кредита" для Украины: права требования России на замороженные активы в Евросоюзе остаются юридически неприкосновенными, но сами деньги предлагается инвестировать.
