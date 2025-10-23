Президентка Renew Europe вважає, що "репараційний кредит" стане гарантією для України

Європейська політикиня заявила, що зараз це будуть "дуже конкретні гроші", а завтра – гарантією, що Росія заплатить

Валері Гаєр (Фото: Renew Europe)

Майбутній закон про репарації для України – це гарантія безпеки для України. Про це заявила президентка політичної групи Європарламенту Renew Europe Валері Гаєр, відповідаючи на запитання кореспондентки LIGA.net на заході, організованому Renew Europe у Брюсселі.

На запитання, чи можна вважати майбутній "репараційний кредит" гарантією безпеки для України, вона відповіла: "Звичайно, саме тому ми вже понад рік наполягаємо на тому, щоб мобілізувати цей заморожений російський актив як гарантію для України".

Вона наголосила, що Росія є агресором, "а агресор має платити за відбудову та за воєнні збитки".

"Зараз це будуть дуже конкретні гроші для України, а завтра це гарантує, що після війни Росія заплатить", – додала Гаєр.