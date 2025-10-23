Зеленський: Україна ніколи не била далекобійною зброєю США по Росії

Володимир Зеленський (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна ніколи не використовувала американську зброю для далекобійних ударів по території країни-агресора Росії. Про це глава держави повідомив під час брифінгу на полях саміту лідерів Європейського Союзу у Брюсселі.

Журналістка запитала президента щодо публікації видання The Wall Street Journal, яке стверджувало, що США зняли обмеження на використання Україною деяких західних далекобійних ракет по Росії.

"Я не знаю, хто що пише. Ми ніколи не використовували далекобійно по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості, але це було суто, я б так сказав, на території бойових дій або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку РФ", – відповів Зеленський.

Також він наголосив, що не коректно заявляти про удари по окупованих територіях як про атаки по Росії.

"Крим і Схід – це Україна, і ми не можемо говорити про використання тієї чи іншої зброї не тільки українського виробництва по території Криму, немов це по території Росії. Ні, це по території тимчасово окупованій", – пояснив глава держави.

Також президент розповів, що Україна використовує далекобійну зброю саме власного виробництва: "Від 150 кілометрів до 3000 км – це наші новітні можливості. І питання в тому, як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є".

У цьому контексті він згадав про заморожені активи Росії, зазначивши, що для України дуже важливо, щоби ці кошти частково використовувалися на українське виробництво, а також на потужності європейців й інших партнерів.