ЗСУ атакували ракетами Storm Shadow Брянський хімзавод. У двох районах РФ зникло світло

Генштаб відзвітував про успішну атаку на російський хімзавод, а ввечері під Брянськом і в Смоленську зникло світло

Пожежа у Трубчевську (Фото: ресурси окупантів)

У Росії ввечері в Брянській області та в Смоленську поскаржилися на атаку дронів – виникли пожежі, жителі повідомляють про перебої зі світлом. А в Генштабі повідомили, що уражений хімічний завод.

Повітряні Сили разом із Сухопутними військами, Військово-Морськими та іншими складовими Сил оборони вразили 21 жовтня Брянський хімічний завод.

"Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було завдано, зокрема, ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються", – заявили військові.

Брянський хімзавод є складовою військово-промислового комплексу Росії. На ньому виробляють порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема боєприпасів і ракет, якими окупанти атакують Україну.

Увечері того самого дня в місті Трубчевськ Брянської області зникло електропостачання. Перед цим місто нібито атакували дрони. За даними Telegram-каналу ASTRA, загорілася електропідстанція.

Губернатор Брянської області та міська влада Трубчевська ніяк не прокоментували ситуацію в регіоні.

У Смоленську також зникла електрика в частині міста ввечері 21 жовтня. Місцева влада мовчить, але в мережі поширюють відео нібито задимлення в районі теплоелектростанції.