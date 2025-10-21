ЗСУ атакували ракетами Storm Shadow Брянський хімзавод. У двох районах РФ зникло світло
У Росії ввечері в Брянській області та в Смоленську поскаржилися на атаку дронів – виникли пожежі, жителі повідомляють про перебої зі світлом. А в Генштабі повідомили, що уражений хімічний завод.
Повітряні Сили разом із Сухопутними військами, Військово-Морськими та іншими складовими Сил оборони вразили 21 жовтня Брянський хімічний завод.
"Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було завдано, зокрема, ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони. Результати ураження уточнюються", – заявили військові.
Брянський хімзавод є складовою військово-промислового комплексу Росії. На ньому виробляють порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема боєприпасів і ракет, якими окупанти атакують Україну.
Увечері того самого дня в місті Трубчевськ Брянської області зникло електропостачання. Перед цим місто нібито атакували дрони. За даними Telegram-каналу ASTRA, загорілася електропідстанція.
Губернатор Брянської області та міська влада Трубчевська ніяк не прокоментували ситуацію в регіоні.
У Смоленську також зникла електрика в частині міста ввечері 21 жовтня. Місцева влада мовчить, але в мережі поширюють відео нібито задимлення в районі теплоелектростанції.
- 17 жовтня у Криму виникли перебої зі світлом повідомлялося про пошкодження електропідстанції та пожежу на нафтобазі.
- 18 жовтня дрони вдарили по підстанції "Вешкайма" у РФ, в Україні заявили про втрату об'єкта.
- 19 жовтня Генштаб повідомив, що уражено кілька ворожих об'єктів: Новокуйбишевський НПЗ, завод в Оренбурзі та база ПММ у Бердянську.
