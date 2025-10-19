Генштаб підтвердив удари по Новокуйбишевському НПЗ та газовому заводу в Оренбурзі

Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч на 19 жовтня українські захисники уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області та Оренбурзький газопереробний завод у Росії, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

"На території підприємства [Новокуйбишевського НПЗ] зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн тонн. За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа", - йдеться у повідомленні.

Військові уточнюють ступінь завданих збитків.

Новокуйбишевський НПЗ залучений до забезпечення потреб російської окупаційної армії, зауважує ГШ.

Водночас на території Оренбурзького ГПЗ було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

"Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу", - зауважило командування.

Також, додали в Генштабі, захисники уразили базу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську: "Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті".

Відстань від Новокуйбишевського НПЗ до російсько-українського кордону - близько 900 кілометрів по прямій, від Оренбурзького ГПЗ - ~1200 км, від лінії фронту до Бердянську - понад 90 км.

Мапа: Deepstate

Новина доповнюється...