Генштаб підтвердив удари по Новокуйбишевському НПЗ та газовому заводу в Оренбурзі
Ілюстративне фото: Depositphotos

У ніч на 19 жовтня українські захисники уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області та Оренбурзький газопереробний завод у Росії, підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

"На території підприємства [Новокуйбишевського НПЗ] зафіксовано вибухи та пожежу. Завод виробляє понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн тонн. За попередньою інформацією уражено установки первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ). На території підприємства спостерігається пожежа", - йдеться у повідомленні.

Читайте також
Дрони, космос, ППО. Навіщо Сирський змінює структуру Збройних сил

Військові уточнюють ступінь завданих збитків.

Новокуйбишевський НПЗ залучений до забезпечення потреб російської окупаційної армії, зауважує ГШ.

Водночас на території Оренбурзького ГПЗ було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

"Оренбурзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів РФ та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією, уражено одну з установок переробки та очищення газу", - зауважило командування.

Також, додали в Генштабі, захисники уразили базу паливно-мастильних матеріалів у тимчасово окупованому Бердянську: "Є інформація про вибухи в районі цілі та пожежу на об'єкті".

Відстань від Новокуйбишевського НПЗ до російсько-українського кордону - близько 900 кілометрів по прямій, від Оренбурзького ГПЗ - ~1200 км, від лінії фронту до Бердянську - понад 90 км.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

Новина доповнюється...