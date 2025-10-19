У РФ атака на газзавод в Оренбурзькій області, можливий удар по Новокуйбишевському НПЗ: відео, фото
У ніч на 19 жовтня сталась нова дронова атака у країні-агресорці РФ – Оренбурзький губернатор Євген Солнцев заявив про часткове пошкодження інфраструктури газового заводу. У соцмережах ширяться дані про можливий удар про Новокуйбишевському нафтопереробному заводу у Самарській області.
Солнцев написав, що унаслідок удару БпЛА розпочалось займання одного з цехів газзаводу, полум'я гасять профільні служби.
Газопереробний завод розташовано у селищі Холодні ключі у передмісті Оренбурга.
Тим часом у соцмережах ширяться фото, як стверджується, з місця удару:
Водночас про дронову атаку на свій регіон повідомив і очільник Самарської області В'ячеслав Федорищев. За його словами, працює протиповітряна оборона.
Разом з цим у соцмережах ширяться дані про можливий удар по Новокуйбишевському НПЗ. Це не перша атака по ньому: відомо про щонайменше чотири удари у 2024-2025 роках, а востаннє Сили оборони уражали цей об'єкт 20 вересня – і той, разом з низкою інших підприємств, припиняв перероблювання нафти.
Відео, як стверджується, з наслідками удару по Новокуйбишевському НПЗ:
- У ніч на 18 жовтня росіяни повідомили про дронову атаку на підстанцію у селищі Вешкайма Ульяновської області. Глава Центру протидії дезінформації при РНБО заявив, що внаслідок ударів росіяни втратили цей об'єкт.
