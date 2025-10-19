В России атака по газзаводу в Оренбургской области, возможен удар по Новокуйбышевскому НПЗ

В Оренбургской области началось возгорание одного из цехов предприятия, подтвердил губернатор

Оренбургский ГПЗ (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 19 октября произошла новая дроновая атака по стране-агрессору РФ – Оренбургский губернатор Евгений Солнцев заявил о частичном повреждении инфраструктуры газового завода. В соцсетях распространяются данные о возможном ударе по Новокуйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.

Солнцев написал, что в результате удара БпЛА началось возгорание одного из цехов газзавода, пламя тушат профильные службы.

Газоперерабатывающий завод расположен в поселке Холодные ключи в пригороде Оренбурга.

Тем временем в соцсетях распространяются фото, как утверждается, с места удара:

В то же время о беспилотной атаке по своему региону сообщил и глава Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, работает противовоздушная оборона.

Вместе с этим в соцсетях распространяются данные о возможном ударе по Новокуйбышевскому НПЗ. Это не первая атака по нему: известно о как минимум четырех ударах в 2024-2025 годах, а последний раз Силы обороны поражали этот объект 20 сентября – и тот, вместе с рядом других предприятий, прекращал переработку нефти.

Видео, как утверждается, с последствиями удара по Новокуйбышевскому НПЗ: