У Криму перебої зі світлом – пошкоджено електропідстанції. Горить і нафтобаза – відео

У мережі діляться кадрами пожежі на нафтобазі в селі Гвардійське, знеструмлено кілька населених пунктів

Кадри пожежі в Криму (Фото: t.me/Crimeanwind)

У тимчасово окупованому Криму в ніч на 17 жовтня було чути вибухи, окупанти заявили про пошкодження електропідстанцій і пожежу на нафтобазі. Зокрема, про пошкодження заявив гауляйтер Сергій Аксьонов.

За його словами, півострів атакували дрони, які й пошкодили нібито кілька підстанцій. Унаслідок цього відсутня електроенергія. Нібито тривають відновлювальні роботи.

Однак гауляйтер Красноперекопського району Сергій Біданець заявив, що в населених пунктах відсутнє світло. У Євпаторії садочки й школи працюють в "укороченому режимі" – дітей не годують через перебої зі світлом і водою, заявив місцевий ставленик Кремля Олександр Юр'єв.

У Саках і Новофедорівці також відключення світла.

Крім того, повідомляється про пожежу на нафтобазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району. За інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", перші повідомлення про вибухи в районі нафтобази почали надходити близько 02:40. Після цього виникла пожежа.

Ця нафтобаза належить ТОВ "Кедр", яке володіє найбільшою в окупованому Криму мережею заправок ATAN. Окупанти мовчать про атаку по нафтобазі.

Атака по Криму (Фото: t.me/Crimeanwind)