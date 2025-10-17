У Криму перебої зі світлом – пошкоджено електропідстанції. Горить і нафтобаза – відео
У тимчасово окупованому Криму в ніч на 17 жовтня було чути вибухи, окупанти заявили про пошкодження електропідстанцій і пожежу на нафтобазі. Зокрема, про пошкодження заявив гауляйтер Сергій Аксьонов.
За його словами, півострів атакували дрони, які й пошкодили нібито кілька підстанцій. Унаслідок цього відсутня електроенергія. Нібито тривають відновлювальні роботи.
Однак гауляйтер Красноперекопського району Сергій Біданець заявив, що в населених пунктах відсутнє світло. У Євпаторії садочки й школи працюють в "укороченому режимі" – дітей не годують через перебої зі світлом і водою, заявив місцевий ставленик Кремля Олександр Юр'єв.
У Саках і Новофедорівці також відключення світла.
Крім того, повідомляється про пожежу на нафтобазі в селищі Гвардійське Сімферопольського району. За інформацією телеграм-каналу "Кримський вітер", перші повідомлення про вибухи в районі нафтобази почали надходити близько 02:40. Після цього виникла пожежа.
Ця нафтобаза належить ТОВ "Кедр", яке володіє найбільшою в окупованому Криму мережею заправок ATAN. Окупанти мовчать про атаку по нафтобазі.
- У ніч на 17 жовтня у Сочі заявили про атаку дронів і ракет – туристів спустили в підвали. Гриміло і в Донецьку, ймовірно, був приліт по складу БК.
- Увечері 16 жовтня у Самарській області загорілися залізнична і трансформаторна підстанції. Не виключили диверсію.
