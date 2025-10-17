У Сочі заявили про атаку дронів і ракет – туристів спустили в підвали. Гриміло і в Донецьку

У Донецьку міг бути атакований склад боєприпасів, у місті пожежа і звуки вторинної детонації

Пожежа у Донецьку (Фото: ресурси пропагандистів)

Сочі в ніч на 17 жовтня був під атакою дронів, туристів у готелях спускали в підвали. Про безпілотну і нібито ракетну небезпеку близько 02:15 заявив мер міста Андрій Прошунін.

Він опублікував інструкцію, як діяти росіянам і куди бігти. Близько 03:00 він заявив про дронову небезпеку, а о 05:00 – про нібито ракетну небезпеку і "роботу протиповітряної оборони".

У низці аеропортів, зокрема і в Сочі, було введено план "Килим" приблизно о 03:00 – обмежили приймання і випуск літаків. Діяли обмеження приблизно до 06:00.

Інших подробиць Прошунін не повідомив. Водночас російський телеграм-канал ASTRA опублікував кадри з місця, на яких чути звуки сирени і вибухи, зокрема в районі Адлера. Стверджувалося, що туристів у готелях Сочі спускали в підвали й підземні паркування.

У тимчасово окупованому Донецьку минулої ночі також нібито чули вибухи, виникли пожежі. За непідтвердженою інформацією, було уражено склад боєприпасів – на одному з відео чути звуки вторинної детонації.