У Самарській області загорілися залізнична і трансформаторна підстанції – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У Самарській області Росії виникла "надзвичайна ситуація" – горять тягова залізнична і трансформаторна підстанції в Кінель-Черкаському районі. Частина жителів без світла, повідомила місцева адміністрація.
Йдеться про станцію "Толкай" 110/10/3 кВ, про пожежу повідомили близько 18:00 за Києвом (19:00 за місцевим часом).
Причину загоряння влада не повідомляє, електроенергію відключено в мікрорайоні Полк, не працює котельня. Жителів просять "зберігати спокій".
Українські Telegram-канали публікують кадри пожежі. Не виключають диверсію. Відстань від Самарської області до України понад 1000 км.
- 8 жовтня в Новосибірську горів завод з виробництва електроніки для армії Росії. Площа загоряння становила 2000 кв. м.
- 11 жовтня в окупованому Донецьку сталася велика пожежа під час дронової атаки. "Приліт" зафіксували в районі колишнього "Ашана".
