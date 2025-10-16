У Самарській області загорілися залізнична і трансформаторна підстанції – відео

Пожежа (скріншот відео з ресурсів росіян)

У Самарській області Росії виникла "надзвичайна ситуація" – горять тягова залізнична і трансформаторна підстанції в Кінель-Черкаському районі. Частина жителів без світла, повідомила місцева адміністрація.

Йдеться про станцію "Толкай" 110/10/3 кВ, про пожежу повідомили близько 18:00 за Києвом (19:00 за місцевим часом).

Причину загоряння влада не повідомляє, електроенергію відключено в мікрорайоні Полк, не працює котельня. Жителів просять "зберігати спокій".

Українські Telegram-канали публікують кадри пожежі. Не виключають диверсію. Відстань від Самарської області до України понад 1000 км.