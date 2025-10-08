У Новосибірську загорівся завод із виробництва електроніки для армії Росії – відео
У російському Новосибірську виникла пожежа на території "Заводу припоїв" площею 2000 "квадратів". Підприємство виготовляє електроніку та мікросхеми, зокрема й для російської армії.
МНС Новосибірської області близько 13:50 за київським часом (16:50 за РФ) заявило, що горіла будівля складу, обвалився її дах. Для ліквідації залучили 100 пожежників, спеціальний поїзд, безпілотники для моніторингу ситуації та понад 20 одиниць пожежної техніки.
Попередньо, ніхто нібито не постраждав, відкрите горіння ліквідували.
"Завод припоїв" працює в інтересах оборонно-промислового комплексу Росії. Він спеціалізується на розробці електроніки та мікросхем, ремонті та складанні електротехнічних приладів, а також на зв'язку та радіоелектроніці для російської армії.
Унаслідок пожежі будівля повністю вигоріла й обвалилася. Відстань від Новосибірська до кордону України перевищує 3500 км.
- 1 жовтня росіяни заявили про масштабну пожежу на Ярославському НПЗ, але не пов'язували його з атакою дронів.
- 6 жовтня повідомлялося, що в Тюмені були вибухи в районі НПЗ. Влада заявила про нібито знешкодження трьох дронів.
- 7 жовтня в Єкатеринбурзі виникла масштабна пожежа у районі Уральського турбінного заводу, який охопив 900 "квадратів".
