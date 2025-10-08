У Новосибірську загорівся завод із виробництва електроніки для армії Росії – відео

На території російського заводу, який пов'язаний з оборонкою, повністю згорів склад на площі 2000 кв. м

Пожежа в Новосибірську (Фото: ресурси окупантів)

У російському Новосибірську виникла пожежа на території "Заводу припоїв" площею 2000 "квадратів". Підприємство виготовляє електроніку та мікросхеми, зокрема й для російської армії.

МНС Новосибірської області близько 13:50 за київським часом (16:50 за РФ) заявило, що горіла будівля складу, обвалився її дах. Для ліквідації залучили 100 пожежників, спеціальний поїзд, безпілотники для моніторингу ситуації та понад 20 одиниць пожежної техніки.

Попередньо, ніхто нібито не постраждав, відкрите горіння ліквідували.

"Завод припоїв" працює в інтересах оборонно-промислового комплексу Росії. Він спеціалізується на розробці електроніки та мікросхем, ремонті та складанні електротехнічних приладів, а також на зв'язку та радіоелектроніці для російської армії.

Унаслідок пожежі будівля повністю вигоріла й обвалилася. Відстань від Новосибірська до кордону України перевищує 3500 км.