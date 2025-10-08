В Новосибирске горит завод по производству электроники для армии России – видео
В российском Новосибирске возник пожар на территории "Завода припоев" площадью 2000 "квадратов". Предприятие изготавливает электронику и микросхемы, в том числе и для российской армии.
МЧС Новосибирской области около 13:50 по Киеву (16:50 по РФ) заявило, что горело здание склада, обрушилась его крыша. Для ликвидации задействовали 100 пожарных, специальный поезд, беспилотники для мониторинга ситуации и свыше 20 единиц пожарной техники.
Предварительно, никто якобы не пострадал, открытое горение ликвидировали.
"Завод припоев" работает в интересах оборонно-промышленного комплекса России. Он специализируется на разработке электроники и микросхем, ремонте и складировании электротехнических приборов, а также на связи и радиоэлектронике для российской армии.
В результате пожара здание полностью выгорело и обрушилось. Расстояние от Новосибирска до границы Украины превышает 3500 км.
- 1 октября россияне заявили о масштабном пожаре на Ярославском НПЗ, но не связывали его с атакой дронов.
- 6 октября сообщалось, что в Тюмени были взрывы в районе НПЗ. Власти заявили о якобы обезвреживании трех дронов.
- 7 октября в Екатеринбурге возник масштабный пожар в районе Уральского турбинного завода, который охватил 900 "квадратов".
