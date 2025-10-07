В Екатеринбурге масштабный пожар в районе Уральского турбинного завода – видео
В российском Екатеринбурге Свердловской области пожаловались на пожар в промзоне. По предварительным данным, возгорание случилось на территории Уральского турбинного завода в районе Эльмаш.
Как заявили местные пожарные, произошло возгорание кровли склада на территории промышленной площадки по улице Фронтовых бригад. Площадь пожара составляет 900 кв.м, к ее тушению якобы привлечены 30 спасателей и 12 единиц техники.
На этой же улице находится Уральский турбинный завод по адресу улица Фронтовых бригад, 18. Причины пожара не сообщаются, в сети делятся фото и видео масштабного огня.
Продукция завода используется как в гражданской энергетике (ТЭЦ, ГЭС, заводские установки), так и в оборонно-промышленном комплексе, где энергетические турбины могут применяться для питания производства военного оборудования или в энергосистемах предприятий ВПК.
Екатеринбург находится примерно в 2000 км от границы с Украиной.
- 6 октября сообщалось, что в Тюмени были взрывы в районе НПЗ. Власти заявили о якобы обезвреживании трех дронов.
- По данным Reuters, нефтезавод "Киришнефтеоргсинтез" в России остановил работу крупнейшей установки после атаки 4 октября.
- 7 октября собеседник LIGA.net в разведке сообщил, что в Ленинградской области взорвали пути, в результате чего с рельсов сошел поезд с военным грузом.
