В Екатеринбурге масштабный пожар в районе Уральского турбинного завода – видео

Пожар на территории завода в районе Эльмаш охватил 900 "квадратов"

Пожар в Екатеринбурге (Фото: ресурсы оккупантов)

В российском Екатеринбурге Свердловской области пожаловались на пожар в промзоне. По предварительным данным, возгорание случилось на территории Уральского турбинного завода в районе Эльмаш.

Как заявили местные пожарные, произошло возгорание кровли склада на территории промышленной площадки по улице Фронтовых бригад. Площадь пожара составляет 900 кв.м, к ее тушению якобы привлечены 30 спасателей и 12 единиц техники.

На этой же улице находится Уральский турбинный завод по адресу улица Фронтовых бригад, 18. Причины пожара не сообщаются, в сети делятся фото и видео масштабного огня.

Продукция завода используется как в гражданской энергетике (ТЭЦ, ГЭС, заводские установки), так и в оборонно-промышленном комплексе, где энергетические турбины могут применяться для питания производства военного оборудования или в энергосистемах предприятий ВПК.

Екатеринбург находится примерно в 2000 км от границы с Украиной.