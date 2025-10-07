У Єкатеринбурзі масштабна пожежа в районі Уральського турбінного заводу – відео

Пожежа на території заводу в районі Ельмаш охопила 900 "квадратів"

Пожежа в Єкатеринбурзі (Фото: ресурси окупантів)

У російському Єкатеринбурзі Свердловської області поскаржилися на пожежу в промзоні. За попередніми даними, загоряння сталося на території Уральського турбінного заводу в районі Ельмаш.

Як заявили місцеві пожежники, сталося загоряння покрівлі складу на території промислового майданчика на вулиці Фронтових бригад. Площа пожежі становить 900 кв.м, до її гасіння нібито залучено 30 рятувальників і 12 одиниць техніки.

На цій же вулиці розташований Уральський турбінний завод за адресою вулиця Фронтових бригад, 18. Причини пожежі не повідомляють, у мережі діляться фото і відео масштабного вогню.

Продукція заводу використовується як у цивільній енергетиці (ТЕЦ, ГЕС, заводські установки), так і в оборонно-промисловому комплексі, де енергетичні турбіни можуть застосовуватися для живлення виробництва військового обладнання або в енергосистемах підприємств ВПК.

Єкатеринбург розташований приблизно за 2000 км від кордону з Україною.