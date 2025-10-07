У Єкатеринбурзі масштабна пожежа в районі Уральського турбінного заводу – відео
У російському Єкатеринбурзі Свердловської області поскаржилися на пожежу в промзоні. За попередніми даними, загоряння сталося на території Уральського турбінного заводу в районі Ельмаш.
Як заявили місцеві пожежники, сталося загоряння покрівлі складу на території промислового майданчика на вулиці Фронтових бригад. Площа пожежі становить 900 кв.м, до її гасіння нібито залучено 30 рятувальників і 12 одиниць техніки.
На цій же вулиці розташований Уральський турбінний завод за адресою вулиця Фронтових бригад, 18. Причини пожежі не повідомляють, у мережі діляться фото і відео масштабного вогню.
Продукція заводу використовується як у цивільній енергетиці (ТЕЦ, ГЕС, заводські установки), так і в оборонно-промисловому комплексі, де енергетичні турбіни можуть застосовуватися для живлення виробництва військового обладнання або в енергосистемах підприємств ВПК.
Єкатеринбург розташований приблизно за 2000 км від кордону з Україною.
- 6 жовтня повідомлялося, що в Тюмені були вибухи в районі НПЗ. Влада заявила про нібито знешкодження трьох дронів.
- За даними Reuters, нафтозавод "Киришнефтеоргсинтез" у Росії зупинив роботу найбільшої установки після атаки 4 жовтня.
- 7 жовтня співрозмовник LIGA.net у розвідці повідомив, що у Ленінградській області підірвали колії, внаслідок чого з рейок зійшов поїзд із військовим вантажем.
