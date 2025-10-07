У Ленінградській області підірвали колію, з рейок зійшов поїзд з військовим вантажем – джерело

Російська залізниця (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У Ленінградській області Росії здійснено операцію, в межах якої під укіс пустили поїзд з військовим вантажем. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській воєнній розвідці.

За його словами, вранці у вівторок, 7 жовтня, у Ленінградській області на залізничному перегоні "Строганово – Мшинська" стався підрив колії з подальшим сходженням локомотива та вагонів поїзда, що перевозив військовий вантаж.

Співрозмовник зазначив, що внаслідок успішно проведеної спецоперації невідомих партизанів вдалося паралізувати рух поїздів зі сполученням Санкт-Петербург – Псков.

Водночас в російській залізниці повідомили, що рух поїздів на перегоні "Строганово – Мшинська" зупинено через "технічні причини", вантажні та пасажирські поїзди рухаються в обхід із затримками по часу на кілька годин.

Співрозмовник, посилаючись на дані з відкритих джерел, розповів, що на місці інциденту працюють спеціальні служби, проходить розчищення залізничних шляхів від перекинутих вагонів потяга. Втім фото та відео з місця події поки відсутні, оскільки у районі аварії повністю вимкнено інтернет, працюють правоохоронні органи.

Подібні операції знижують логістичні й воєнні спроможності Росії, адже РЖД є основою логістики російської армії та значним фінансовим донором "бюджету війни", додав співрозмовник в ГУР.