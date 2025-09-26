У Смоленській області поїзд з бензином зійшов з рейок і загорівся – фото
У Смоленській області Росії зійшов з рейок поїзд із паливом – загорілися 18 вагонів. Про це повідомляє московська залізниця й місцеві рятувальники.
За даними росіян, між станціями Рудня і Голинки вранці 26 вересня сталася аварія: вантажівка виїхала на колію перед потягом, що наближався, машиніст нібито застосував екстрене гальмування, але відстань була занадто маленькою.
За попередніми даними, з рейок зійшли й загорілися локомотив і 18 вагонів з бензином. Росіяни стверджують, що постраждали машиніст і його помічник – з травмами середньої тяжкості їх доправили в лікарню.
На місце ДТП направили три пожежні поїзди та ще чотири відновлювальні. Рух поїздів на цій ділянці призупинено.
- 24 серпня росіяни заявили про пожежу на Курській АЕС. За їхніми словами, її нібито атакував дрон.
- 31 серпня під Москвою сталася масштабна пожежа, в районі хімзаводу були чутні вибухи.
