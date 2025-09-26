У Смоленській області поїзд з бензином зійшов з рейок і загорівся – фото

Поїзд врізався у фуру, після чого вагони перекинулися і спалахнули

Пожежа поїзда під Смоленськом (скриншот відео росіян)

У Смоленській області Росії зійшов з рейок поїзд із паливом – загорілися 18 вагонів. Про це повідомляє московська залізниця й місцеві рятувальники.

За даними росіян, між станціями Рудня і Голинки вранці 26 вересня сталася аварія: вантажівка виїхала на колію перед потягом, що наближався, машиніст нібито застосував екстрене гальмування, але відстань була занадто маленькою.

За попередніми даними, з рейок зійшли й загорілися локомотив і 18 вагонів з бензином. Росіяни стверджують, що постраждали машиніст і його помічник – з травмами середньої тяжкості їх доправили в лікарню.

На місце ДТП направили три пожежні поїзди та ще чотири відновлювальні. Рух поїздів на цій ділянці призупинено.

Пожежа (Фото: ресурси росіян)

Фото: соцмережі