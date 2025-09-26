В Смоленской области поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся – фото

Поезд врезался в фуру, после чего вагоны перекинулись и вспыхнули

Пожар поезда под Смоленском (скриншот видео россиян)

В Смоленской области России сошел с рельсов поезд с топливом – загорелись 18 вагонов. Об этом сообщает московская железная дорога и местные спасатели.

По данным россиян, между станциями Рудня и Голынки утром 26 сентября произошла авария: грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом, машинист якобы применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким.

По предварительным данным, с рельсов сошли и загорелись локомотив и 18 вагонов с бензином. Россияне утверждают, что пострадали машинист и его помощник – с травмами средней тяжести были доставлены в больницу.

На место ДТП направили три пожарных поезда и еще четыре восстановительных. Движение поездов на этом участке приостановлено.

Пожар (Фото: ресурсы россиян)

Пожар (Фото: ресурсы россиян)

Фото: соцсети