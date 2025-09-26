В Смоленской области поезд с бензином сошел с рельсов и загорелся – фото
В Смоленской области России сошел с рельсов поезд с топливом – загорелись 18 вагонов. Об этом сообщает московская железная дорога и местные спасатели.
По данным россиян, между станциями Рудня и Голынки утром 26 сентября произошла авария: грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом, машинист якобы применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким.
По предварительным данным, с рельсов сошли и загорелись локомотив и 18 вагонов с бензином. Россияне утверждают, что пострадали машинист и его помощник – с травмами средней тяжести были доставлены в больницу.
На место ДТП направили три пожарных поезда и еще четыре восстановительных. Движение поездов на этом участке приостановлено.
- 24 августа россияне заявили о пожаре на Курской АЭС. По их словам, ее якобы атаковал дрон.
- 31 августа под Москвой случился масштабный пожар в районе химзавода, были слышны взрывы.
