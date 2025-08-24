Россияне заявили о пожаре на Курской АЭС – говорят, что якобы атаковал дрон

По версии россиян, при падении дрон якобы сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор станции

Курская АЭС (Фото: wikipedia.org)

В России заявили о локальном возгорании на Курской атомной электростанции в результате якобы детонации беспилотника, который "атаковал АЭС". Об этом сообщили в "Росэнергоатоме".

По версии россиян, при падении дрон якобы сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд.

Там также заявляют, что в результате этого блок N3 был разгружен на 50%. Пожар уже потушили.

В "Росэнергоатоме" также заявили, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям.

В МАГАТЭ уже отреагировали на заявление россиян. В ведомстве заявили, что "осведомлены о сообщениях медиа о том, что трансформатор на Курской АЭС загорелся в результате военных действий".

В то же время там отметили, что МАГАТЭ не имеет независимого подтверждения этих сообщений.

"Генеральный директор Рафаэль Гросси отмечает, что каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время", – говорится в сообщении агентства.

Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео с Курской АЭС, отмечая об отсутствии возгорания на станции.