Россияне заявили о пожаре на Курской АЭС – говорят, что якобы атаковал дрон
В России заявили о локальном возгорании на Курской атомной электростанции в результате якобы детонации беспилотника, который "атаковал АЭС". Об этом сообщили в "Росэнергоатоме".
По версии россиян, при падении дрон якобы сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд.
Там также заявляют, что в результате этого блок N3 был разгружен на 50%. Пожар уже потушили.
В "Росэнергоатоме" также заявили, что радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует естественным значениям.
В МАГАТЭ уже отреагировали на заявление россиян. В ведомстве заявили, что "осведомлены о сообщениях медиа о том, что трансформатор на Курской АЭС загорелся в результате военных действий".
В то же время там отметили, что МАГАТЭ не имеет независимого подтверждения этих сообщений.
"Генеральный директор Рафаэль Гросси отмечает, что каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время", – говорится в сообщении агентства.
Проукраинский Telegram-канал Exilenova+ опубликовал видео с Курской АЭС, отмечая об отсутствии возгорания на станции.
- Россияне оккупировали Запорожскую атомную станцию в марте 2022 года, после чего неоднократно подвергают АЭС опасности. В частности, 11 августа 2024 года россияне подожгли автомобильные шины в градирне оккупированной ЗАЭС.
- 10 августа 2025-го российские оккупационные войска во время удара по Запорожью повредили Внешний кризисный центр Запорожской атомной электростанции.
- 12 августа в районе грузового порта ЗАЭС наблюдалось задымление. В Минэнерго заявили, что российская оккупация создает угрозу для крупнейшего ядерного объекта в Европе.
Комментарии (0)