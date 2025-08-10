Россия сбросила КАБ на автовокзал в Запорожье – фото, видео

В областном центре продолжается спасательная операция после атаки оккупантов, вторая бомба попала в университетскую клинику

Фото: Запорожская ОВА

Захватчики атаковали объект транспортной инфраструктуры в Запорожье – есть пострадавшие, один из которых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Иван Федоров.

О российском ударе по городу он написал в 18:07, был задымлен один из районов. За 16 минут до этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении российских управляемых авиабомб на Запорожскую область.

По состоянию на 18:52 известно о восьми пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии, у четырех – средней тяжести.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Спасательная операция продолжается", – отметил Федоров.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

ОБНОВЛЕНО в 19:11. Россияне нанесли удар по Запорожью двумя КАБами. Спасатели разбирают завалы – предварительно, под ними могут быть люди, рассказал руководитель ОВА.

В комментарии Радио Свобода он подтвердил, что атакован центральный автовокзал.

Второй удар оккупанты нанесли по клинике Запорожского медицинского университета – пока без пострадавших, но повреждены здания учреждения здравоохранения, добавил Федоров.

ОБНОВЛЕНО в 19:19. "До 12 возросло количество раненых в результате вражеской атаки на Запорожье. Все получают необходимую медицинскую помощь", – написал глава обладминистрации.