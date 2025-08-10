Росія скинула КАБ на автовокзал у Запоріжжі – фото, відео

В обласному центрі продовжується рятувальна операція після атаки окупантів, друга бомба поцілила по університетській клініці

Фото: Запорізька ОВА

Загарбники атакували об'єкт транспортної інфраструктури у Запоріжжі – є постраждалі, один з яких у важкому стані. Про це повідомив керівник обладміністрації Іван Федоров.

Про російський удар по місту він написав о 18:07, було задимлено один із районів. За 16 хвилин до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух російських керованих авіабомб на Запорізьку область.

Станом на 18:52 відомо про вісьмох постраждалих, один із них перебуває у важкому стані, у чотирьох – середньої тяжкості.

"Всім постраждалим надається необхідна допомога. Рятувальна операція продовжується", – зазначив Федоров.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

ОНОВЛЕНО о 19:11. Росіяни вдарили по Запоріжжю двома КАБами. Рятувальники розбирають завали – попередньо, під ними можуть бути люди, розповів керівник ОВА.

На записах видно, що атаковано центральний автовокзал міста.

Другий удар окупанти завдали по клініці Запорізького медичного університету – наразі без постраждалих, але пошкоджено будівлі закладу охорони здоров'я, додав Федоров.

ОНОВЛЕНО о 19:19. "До 12 зросла кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Усі отримують необхідну медичну допомогу", – написав голова обладміністрації.

19:44. Люди, які перебували поруч з автовокзалом отримали множинні мінно-вибухові травми кінцівок, голови, черевної порожнини, написав Федоров.

Серед 12 постраждалих чоловіки 24, 38, 39, 41, 56 років та жінки 25 і 77 років.

"Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Кожному надається медична допомога", – зазначив керівник ОВА.

ОНОВЛЕНО о 19:59. Кількість поранених збільшилась до 19.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА

20:10. У Запоріжжі пошкоджено сім багатоквартирних будинків та нежитлові приміщення – у будівлях вибиті вікна та понівечені дахи.

"Комунальники вже розпочали усунення наслідків атаки – закривають вибиті вікна листами ОСБ, обстежують сусідні будинки", – додав глава обладміністрації.