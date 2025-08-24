Росіяни заявили про пожежу на Курській АЕС – кажуть, що нібито атакував дрон

За версією росіян, при падінні дрон нібито здетонував, в результаті чого було пошкоджено трансформатор станції

У Росії заявили про локальне загоряння на Курській атомній електростанції внаслідок нібито детонації безпілотника, що "атакував АЕС". Про це повідомили в "Росенергоатомі".

За версією росіян, при падінні дрон нібито здетонував, в результаті чого було пошкоджено трансформатор власних потреб.

Там також заявляють, що внаслідок цього блок N3 був розвантажений на 50%. Пожежу вже загасили.

У "Росенергоатомі" також заявили, що радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС і прилеглій території не змінювався і відповідає природним значенням.

У МАГАТЕ вже відреагували на заяву росіян. У відомстві заявили, що "обізнані про повідомлення медіа про те, що трансформатор на Курській АЕС загорівся внаслідок військових дій".

Водночас там наголосили, що МАГАТЕ не має незалежного підтвердження цих повідомлень.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі наголошує, що кожен ядерний об'єкт повинен бути захищений у будь-який час", – йдеться у повідомленні агентства.

Проукраїнський Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео з Курською АЕС, зазначаючи про відсутність загоряння на станції.