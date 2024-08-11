Росіяни влаштували пожежу на території Запорізької АЕС, зараз радіація в нормі – відео, фото

Очільник РВА з посиланням на джерела пише, що окупанти підпалили у градирні станції автомобільні шини у великій кількості

Запорізька АЕС (Фото: EPA)

Росіяни підпалили автомобільні шини у великій кількості в градирні тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, наразі сам об'єкт працює у штатному режимі. Про це повідомив начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко із посиланням на власні джерела. Згодом факт пожежі підтвердив президент Володимир Зеленський.

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"По неофіційній інформації, отриманій від джерел з протилежного берегу – росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості", – написав він.

Посадовець припускає, що це провокація або спроба створити паніку у населених пунктах на правому березі колишнього Каховського водосховища.

Євтушенко зазначив, що наразі ЗАЕС працює в штатному режимі "наскільки це можливо в умовах окупації" й закликав людей заспокоїтися.

Фото: Telegram Євгена Євтушенко

ОНОВЛЕНО о 21:53. Україна фіксує з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької АЕС, написав президент Зеленський.

Зараз показники радіації в нормі, зазначив він.

"Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу", – зауважив голова держави.

Україна чекає на реакцію світу та міжнародної агенції з атомної енергії МАГАТЕ, повідомив Зеленський.

Він наголосив, що лише український контроль над станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки.

Також президент додав відео пожежі на ЗАЕС:

4 липня МАГАТЕ заявило про нібито дроновий удар по підстанції окупованої Запорізької АЕС неподалік від Енергодара. Заявлялося про поранення працівників об'єкта. Співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони повідомив, що це була чергова цілеспрямована російська провокація.

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