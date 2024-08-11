Россияне могли поджечь шины в градирне Запорожской АЭС, станция работает штатно – РВА

Вероятно, это провокация или попытка создать панику у людей на правом берегу бывшего Каховского водохранилища

Запорожская АЭС (Фото: EPA)

Россияне подожгли автомобильные шины в большом количестве в градирне временно оккупированной Запорожской атомной электростанции, сейчас сам объект работает в штатном режиме. Об этом сообщил начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко со ссылкой на собственные источники.

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"По неофициальной информации, полученной от источников с противоположного берега – россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве", – написал он.

Чиновник предполагает, что это провокация или попытка создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего Каховского водохранилища.

Евтушенко отметил, что ЗАЭС работает в штатном режиме "насколько это возможно в условиях оккупации" и призвал людей успокоиться.

Фото: Telegram Евгения Евтушенко

4 июля МАГАТЭ заявило о якобы дроновом ударе по подстанции оккупированной Запорожской АЭС неподалеку от Энергодара. Заявлялось о ранении работников объекта. Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны сообщил, что это была очередная целенаправленная российская провокация.

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