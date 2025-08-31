Под Москвой масштабный пожар в районе химзавода, слышны взрывы – видео

Пожар в Балашихе (Фото: ресурсы россиян)

В Московской области масштабный пожар в Балашихе – горит, по предварительным данным, склад на территории химического завода. Об этом сообщили в МЧС.

Площадь пожара составляет 4000 квадратных метров, начался он после 09:30 31 августа. По предварительным данным, пострадавших нет. Помещение сильно задымлено, а также у него "высокая горючая загрузка", что усложняет тушение.

К 12:30 удалось локализовать горение. Для его ликвидации задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32, свыше 80 пожарных и 30 единиц техники.

В местных Telegram-каналах сообщают, что на месте слышны взрывы. По неподтвержденным данным, пожар на территории Балашихинского опытного химического завода (БОХЗ) на улице Звездной, 17. Но по данным российского МЧС, пожар произошел по адресу Звездная, 11.