Под Москвой масштабный пожар в районе химзавода, слышны взрывы – видео
В Московской области масштабный пожар в Балашихе – горит, по предварительным данным, склад на территории химического завода. Об этом сообщили в МЧС.
Площадь пожара составляет 4000 квадратных метров, начался он после 09:30 31 августа. По предварительным данным, пострадавших нет. Помещение сильно задымлено, а также у него "высокая горючая загрузка", что усложняет тушение.
К 12:30 удалось локализовать горение. Для его ликвидации задействованы вертолеты Ми-8 и Ка-32, свыше 80 пожарных и 30 единиц техники.
В местных Telegram-каналах сообщают, что на месте слышны взрывы. По неподтвержденным данным, пожар на территории Балашихинского опытного химического завода (БОХЗ) на улице Звездной, 17. Но по данным российского МЧС, пожар произошел по адресу Звездная, 11.
- 24 августа россияне заявили о пожаре на Курской АЭС после якобы атаки дрона. По их версии, при падении дрон якобы сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор станции.
- 30 августа Генштаб подтвердил поражение двух нефтеперерабатывающих заводов в Краснодарском крае и Самарской области. На них возникли масштабные пожары.
