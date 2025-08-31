Під Москвою масштабна пожежа в районі хімзаводу, чути вибухи – відео
У Московській області масштабна пожежа в Балашисі – горить, за попередніми даними, склад на території хімічного заводу. Про це повідомили в МНС.
Площа пожежі становить 4000 квадратних метрів, почалася вона після 09:30 31 серпня. За попередніми даними, постраждалих немає. Приміщення сильно задимлене, а також у нього "високе горюче завантаження", що ускладнює гасіння.
До 12:30 вдалося локалізувати горіння. Для його ліквідації задіяні вертольоти Мі-8 і Ка-32, понад 80 пожежників і 30 одиниць техніки.
У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що на місці чути вибухи. За непідтвердженими даними, пожежа на території Балашихинського дослідного хімічного заводу (БДХЗ) на вулиці Зоряній, 17. Але за даними російського МНС, пожежа сталася за адресою Зоряна, 11.
- 24 серпня росіяни заявили про пожежу на Курській АЕС після нібито атаки дрона. За їхньою версією, під час падіння дрон нібито здетонував, унаслідок чого було пошкоджено трансформатор станції.
- 30 серпня Генштаб підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів у Краснодарському краї та Самарській області. На них виникли масштабні пожежі.
