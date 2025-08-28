У Росії вибухом знищили інфраструктуру залізничної станції Твєрь – джерело

За даними співрозмовника, під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні, було закладено вибухівку

У Росії вранці 28 серпня в результаті вибуху знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції "Твєрь". Про це повідомив LIGA.net співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За інформацією співрозмовника в ГУР, атака на станцію відбулася близько 05:00 28 серпня. Під залізничними цистернами, що перебували на залізничному полотні й вочевидь наповнені пальним, було закладено вибухівку.

За кілька секунд стався потужний вибух шляхом дистанційного підриву заряду. Після цього цистерни були охоплені вогнем з подальшим розповсюдженням пожежі на всю територію залізничної станції.

"Атака на вузлову станцію "Твєрь" є частиною комплексу заходів зі знищення логістичних спроможностей держави-агресорки в забезпеченні окупаційних військ паливно-мастильними матеріалами, боєприпасами й особовим складом", – повідомив співрозмовник у ГУР.

