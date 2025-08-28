В России взрывом уничтожили инфраструктуру железнодорожной станции Тверь – источник
В России утром 28 августа в результате взрыва уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Тверь". Об этом сообщил LIGA.net собеседник в Главном управлении разведки Министерства обороны.
По информации собеседника в ГУР, атака на станцию произошла около 05:00 28 августа. Под железнодорожными цистернами, находившимися на железнодорожном полотне и очевидно наполненными горючим, была заложена взрывчатка.
Через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда. После этого цистерны были охвачены огнем с последующим распространением пожара на всю территорию железнодорожной станции.
"Атака на узловую станцию "Тверь" является частью комплекса мероприятий по уничтожению логистических возможностей государства-агрессора в обеспечении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом", – сообщил собеседник в ГУР.
- В ночь на 17 августа несколько районов Воронежской области России атаковали беспилотники, в результате чего была повреждена железнодорожная станция и возник пожар на газопроводе.
- Также в ночь на 17 августа в результате операции ГУР была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области России.
Комментарии (0)