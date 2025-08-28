В России взрывом уничтожили инфраструктуру железнодорожной станции Тверь – источник

По данным собеседника, под железнодорожными цистернами, находившимися на железнодорожном полотне, была заложена взрывчатка

Станция "Тверь" (Фото: пропагандистские медиа)

В России утром 28 августа в результате взрыва уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Тверь". Об этом сообщил LIGA.net собеседник в Главном управлении разведки Министерства обороны.

По информации собеседника в ГУР, атака на станцию произошла около 05:00 28 августа. Под железнодорожными цистернами, находившимися на железнодорожном полотне и очевидно наполненными горючим, была заложена взрывчатка.

Через несколько секунд произошел мощный взрыв путем дистанционного подрыва заряда. После этого цистерны были охвачены огнем с последующим распространением пожара на всю территорию железнодорожной станции.

"Атака на узловую станцию "Тверь" является частью комплекса мероприятий по уничтожению логистических возможностей государства-агрессора в обеспечении оккупационных войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и личным составом", – сообщил собеседник в ГУР.

