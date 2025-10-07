В Ленинградской области взорвали пути, с рельсов сошел поезд с военным грузом – источник

Российская железная дорога (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В Ленинградской области России осуществлена операция, в рамках которой под откос пустили поезд с военным грузом. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской военной разведке.

По его словам, утром во вторник, 7 октября, в Ленинградской области на железнодорожном перегоне "Строганово-Мшинская" произошел подрыв пути с последующим схождением локомотива и вагонов поезда, перевозившего военный груз.

Собеседник отметил, что в результате успешно проведенной спецоперации неизвестных партизан удалось парализовать движение поездов сообщением Санкт-Петербург-Псков.

В то же время в российской железной дороге сообщили, что движение поездов на перегоне "Строганово-Мшинская" остановлено по "техническим причинам", грузовые и пассажирские поезда движутся в обход с задержками по времени на несколько часов.

Собеседник, ссылаясь на данные из открытых источников, рассказал, что на месте инцидента работают специальные службы, проходит расчистка железнодорожных путей от опрокинутых вагонов поезда. Впрочем, фото и видео с места происшествия пока отсутствуют, поскольку в районе аварии полностью отключен интернет, работают правоохранительные органы.

Подобные операции снижают логистические и военные возможности России, ведь РЖД является основой логистики российской армии и значительным финансовым донором "бюджета войны", добавил собеседник в ГУР.