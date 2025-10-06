В Тюмені лунали вибухи в районі НПЗ. Влада заявила про нібито знешкодження трьох дронів
Увечері в понеділок, 6 жовтня, у російській Тюмені дрони атакували підприємство. Про це повідомив інформаційний центр уряду Тюменської області.
Там заявили, що три БпЛА нібито виявлено та знешкоджено на території підприємства у мікрорайоні Антипіно. На місце виїхали усі екстрені служби.
В уряді запевнили, що оперативні дії екстрених служб запобігли детонації безпілотників. Постраждалих немає.
Також влада російського регіону повідомила, що вибухів та горіння нібито не допущено. В уряді запевнили, що усі підприємства у цьому районі нібито працюють у штатному режимі та не припиняли свою роботу.
Як повідомив пропагандистський Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих мешканців, щонайменше два вибухи пролунали в районі нафтопереробного заводу, що міститься саме у мікрорайоні Антипіно.
Також на роликах, опублікованих у місцевих пабліках, видно, як вулицями їдуть пожежні автівки.
Тюменський нафтопереробний завод (до 2021 року Антипінський нафтопереробний завод) – російський НПЗ, розташований у промисловій зоні міста Тюмені (поблизу мікрорайону Антипіно). Розташований за понад 2000 км від кордону з Україною.
Обережно, на відео ненормативна лексика!
- Україна регулярно завдає ударів по інфраструктурі окупантів. Зокрема, у ніч проти 4 жовтня Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Ленінградській області.
- 6 жовтня Генштаб повідомляв про ураження нафтового термінала в тимчасово окупованій Феодосії.
