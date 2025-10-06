В Тюмені лунали вибухи в районі НПЗ. Влада заявила про нібито знешкодження трьох дронів

В уряді Тюменської області запевнили, що вибухів та горіння нібито не допущено

НПЗ в Тюмені (Фото: ресурс окупантів)

Увечері в понеділок, 6 жовтня, у російській Тюмені дрони атакували підприємство. Про це повідомив інформаційний центр уряду Тюменської області.

Там заявили, що три БпЛА нібито виявлено та знешкоджено на території підприємства у мікрорайоні Антипіно. На місце виїхали усі екстрені служби.

В уряді запевнили, що оперативні дії екстрених служб запобігли детонації безпілотників. Постраждалих немає.

Також влада російського регіону повідомила, що вибухів та горіння нібито не допущено. В уряді запевнили, що усі підприємства у цьому районі нібито працюють у штатному режимі та не припиняли свою роботу.

Як повідомив пропагандистський Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих мешканців, щонайменше два вибухи пролунали в районі нафтопереробного заводу, що міститься саме у мікрорайоні Антипіно.

Також на роликах, опублікованих у місцевих пабліках, видно, як вулицями їдуть пожежні автівки.

Тюменський нафтопереробний завод (до 2021 року Антипінський нафтопереробний завод) – російський НПЗ, розташований у промисловій зоні міста Тюмені (поблизу мікрорайону Антипіно). Розташований за понад 2000 км від кордону з Україною.

Обережно, на відео ненормативна лексика!